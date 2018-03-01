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Lerzan Mutlu'dan sert tepki: Bana bak Bülent Ersoy!

Lerzan Mutlu ile Bülent Ersoy arasındaki kriz büyümeye devam ediyor. Lerzan Mutlu sosyal medya hesabından Bülent Ersoy'a adeta ateş püskürdü. Diva'nın ne cevap vereceği merak konusu oldu

Lerzan Mutlu'dan sert tepki: Bana bak Bülent Ersoy!
Lerzan Mutlu'dan kendisi için "Sesimle döver, bilgimle gömerim" diyen Bülent Ersoy'a sert cevap geldi: Bana bak Bülent Ersoy, kendine gel! Seni saygımla dövüp, haddimle gömmek isterdim ama sana saygı duymuyorum! Unutma maç 90 dakika ve biz daha ilk yarıdayız!"


Son olarak Bülent Ersoy’un “Sesimle döver, bilgimle gömerim” açıklamasına Mutlu’dan cevap gecikmedi. 
 

LERZAN MUTLU: BANA BAK BÜLENT ERSOY


Lerzan Mutlu, sosyal medya hesabından şu açıklamaları paylaştı;
 
Bana bak Bülent Ersoy, kendine gel!
 
Günlerdir devam eden bu yakışıksız konuşmalarını hayretle izlemekteyim!!!
 
Tabi ki sesinle döversin İbrahim Tatlıses de beni sesiyle döver Pavarotti de!!!! 
 
Yalnız biri sana bağırarak şarkı söylemenin, güzel söylemek anlamına gelmediğini, zevklerin göreceli olduğunu umarım hatırlatır. 
 
Konservatuarlı olarak, en azından bir dinleyici olarak, tarzıma hiç hitap etmediğini söylemek isterim. Artı seninle,  sanatınla ilgili eleştiri yapacak bir durumda olmadığımı 30 senelik sanat hayatını eleştirebilecek yaşta, bilgide ve tecrübede olmadığımı sana hatırlatırım.
 
Hiçbir zaman haddini aşıp sanatınla ilgili tek bir kelime etmemiş birine, konuyu nasıl buraya getirip haddini aştın bunu da bilmiyorum.
 
Senin çıktığın gazinolarda ben çocukluğumdan beri müşteri olarak gitmeye alıştığım için çıkmak için de hiç çaba sarf etmedim. Benim ilgi alanım hep televizyon oldu, emin ol istesem çok alasını yaparım!!! Seni Saygımla dövüp haddimle gömmek isterdim ama!!!
 
Sana saygı duymuyorum. 
 
Kızın yaşındaki bir kadına gol yedide ondan böyle demene sana şu sözlerimle cevap veriyorum, "Unutma maç 90 dakika daha ilk yarıdayız!!!"
 
Selametle!..


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