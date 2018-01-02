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Lerzan Mutlu ile Seda Sayan barıştı

Mahkemelik olan Lerzan Mutlu ile Seda Sayan, İtalya'da karşılaşınca kavgalarını unutup sarmaş dolaş oldu

Lerzan Mutlu ile Seda Sayan barıştı
Lerzan Mutlu katıldığı bir televizyon programında Seda Sayan hakkında yorum yapmış ve Twitter sayfasından da “Gençlerle aşık atıp kimsenin ekmeğiyle oynamaya çalışmıyorum. Zangoç olmuşsun hala genç kız gibi davranıyorsun, 58 doğumlu bir dinozor” mesajını yazmıştı.

Bu sözlerin ardından Seda Sayan, Lerzan Mutlu'yu mahkemeye vermiş, mahkeme de Sayan'ı haklı bulup Lerzan Mutlu'nun 3 bin TL manevi tazminat ödemesine karar vermişti.

Verilen cezayı az bulan Seda Sayan davayı temyiz tarafından bozdurup 10 bin TL tazminat istedi. Yeniden görülen davada mahkeme Seda Sayan'ın 10 bin TL isteğini geri çevirdi ve temyiz kararını bozdu.


ALLAH'IN İŞİNE KARIŞILMAZ!


İtalya'da karşılaşan iki sanatçı kavgalarını unutup sarmaş dolaş oldu. Seda Sayan, birlikte çektirdikleri fotoğrafı "Allahın işi işte karışılamaz Dünyanın bir ucunda karşılaşıp işte böyle sarmaş dolaş oluverirsin . Sorgusuz sualsiz kenetlenirsin. Olay bitmiştir deyip kaldığın yerden devam edersin " notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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