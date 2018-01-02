Lerzan Mutlu ile Seda Sayan barıştı



ALLAH'IN İŞİNE KARIŞILMAZ!

'Seda Sayan işime taş koydu'

Elif Bayram

katıldığı bir televizyon programında Seda Sayan hakkında yorum yapmış ve Twitter sayfasından da “Gençlerle aşık atıp kimsenin ekmeğiyle oynamaya çalışmıyorum. Zangoç olmuşsun hala genç kız gibi davranıyorsun, 58 doğumlu bir dinozor” mesajını yazmıştı.Bu sözlerin ardındanmahkemeye vermiş, mahkeme de Sayan'ı haklı bulup3 bin TL manevi tazminat ödemesine karar vermişti.Verilen cezayı az bulan Seda Sayan davayı temyiz tarafından bozdurup 10 bin TL tazminat istedi. Yeniden görülen davada mahkeme10 bin TL isteğini geri çevirdi ve temyiz kararını bozdu.İtalya'da karşılaşan iki sanatçı kavgalarını unutup sarmaş dolaş oldu., birlikte çektirdikleri fotoğrafı "Allahın işi işte karışılamaz Dünyanın bir ucunda karşılaşıp işte böyle sarmaş dolaş oluverirsin . Sorgusuz sualsiz kenetlenirsin. Olay bitmiştir deyip kaldığın yerden devam edersin " notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.