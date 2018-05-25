Şarkıcı Lerzan Mutlu, annesi ile birlikte olduğu bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Lerzan Mutlu'nun tercih ettiği kıyafet bir takipçisinin dikkatini çekti.

"O SURATIN İÇİNDE NİYE BEYİN YOK"

Sosyal medya kullanıcı bir genç kız, Mutlu'nun paylaşımının altına, "O ayakkabıyla o kürkün ne alakası var? 3 dakikadır ona bakıyorum" mesajını yazdı.

Lerzan Mutlu ise, "Ben de üç dakikadır o suratın içinde niye beyin yok ona bakıyorum" şeklinde sert bir cevap yazdı.

Bunun üzerine Lerzan Mutlu'nun verdiği cevap takipçilerini kızdırdı. Şarkıcı sert yorumlar aldı.