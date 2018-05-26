Türkel Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen LESHOW’a her yıl Rusya dışında; Ukrayna, Almanya, Belarus, Kazakistan, Tataristan, Avusturalya, Çin, Kore, İtalya, Yunanistan, Letonya, Hindistan, Pakistan, Polonya, Kanada gibi birçok ülke dağılımını içeren ziyaretçi kitlesi geliyor. 21 senedir, Rusya Federasyonu pazarındaki önemini sağlamlaştıran ve dünya çapında marka haline gelen, 13 yıldır Ufi belgeli LESHOW Fuarı, konusunda dünyanın sayılı fuarları arasında yerini almayı başardı. LESHOW Fuarı’na Almanya, Avustralya, Çin, Kanada, Kolombiya, Macaristan, Polonya, Hindistan, Yunanistan, İtalya, Ukrayna ve Rusya olmak üzere 13 ülkeden 108 firma katılacak. Fuarda; deri, deri ve kürk konfeksiyon, ham deri ve aksesuar ürünleri sergilenecek.

Farklı coğrafyalardan alım heyeti programı kapsamında fuara gelecek olan toptancılar, katılımcılarla ikili iş görüşmesi gerçekleştirecektir. Fuara bu yıl yaklaşık 10,000 ziyaretçi beklenmekte.

“LESHOW MOSKOVA’DAN SONRA İSTANBUL’DA DERİ VE MODA RÜZGÂRI ESTİRECEK”

Türkel Fuarcılık 20 yıldır Moskova’da başarıyla düzenlediği fuarı 2019 yılında 24 -26 Ocak tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezinde “LESHOW İSTANBUL” olarak Türkiye’de de düzenlemeye hazırlanıyor.

Leshow İstanbul; üretici, toptancı, mağaza, tasarımcı, nihai tüketici zincirini bir araya getiren tek uluslararası deri moda fuarı olma özelliğini taşıyacak. Rusya başta olmak üzere yakın coğrafyadaki toptancı merkezleri ile beraber; alış veriş merkezlerinden, satın almacılara, iş geliştiricilere kadar sektörün her kesiminden ziyaretçiyi ağırlayacaktır.

Türk derisinin, uluslararası kamuoyu nezdinde marka algısını güçlendirmek için pek çok etkinliğe destek veren İDMİB İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Mayıs ayı boyunca Moskova’nın en işlek caddelerinde, Türk derisine yönelik hazırladığı billboardlarla fuara destek veriyor. Ayrıca; Fuarın 2. ve 3 günlerinde, podyum alanında yapılacak çekilişlerle, 40 deri toptancısına 24-26 Ocak 2019 tarihlerinde, İstanbul Kongre Merkezi’nde ilk kez gerçekleşecek LESHOW İSTANBUL fuarına uçuş ve konaklamalı seyahat çekleri takdim edilecektir.

23 Ocak akşamı ünlü tasarımcı, kareograf ve modellerle gerçekleştireceği gala defilesiyle açılış yapılacak olan Leshow İstanbul ”Everythıng Is Connected” mottosuyla 24/26 Ocak 2019 tarihleri arasında ziyaretçisiyle buluşacak.



