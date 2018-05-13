Levante - Barcelona maç özeti
La Liga'nın 37. haftasında Levante'yle Barcelona arasında oynanan maçta inanılmaz şeyler oluyor. Ev sahibi ekip Barcelona karşısında maçın 56. dakikasında 5-1 öne geçti fakat Katalan ekibi üst üste bulduğu gollerle maçın 71. dakikasında skoru 5-4'e getirdi. Bu dakikadan sonra nefes kesen mücadelede başka gol olmadı
La Liga'da geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu garantileyen Barcelona, Levante deplasmanında. Maça çok hızlı başlayan Levante, güçlü rakibi karşısında. 9,30 ve 49. dakikada Emmanuel Boateng ve 46 ve 56. dakikada Enis Bardhi'nin golleriyle skoru 5-1'e getirdi.
COUTINHO OYUNA AĞIRLIĞINI KOYDU
Messi'nin yokluğunda Barcelona Coutinho'nun oyuna ağırlığını koymasıyla açıldı ve Brezilyalı yıldızla üst üste goller buldu. Ardından sahneye Luis Suarez çıktı ve skoru 5-4'e getirdi. Futbolseverlerin gole doyduğu maçta 3 puan ev sahibi ekibin oldu