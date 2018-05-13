Levante - Barcelona maç özeti

La Liga'da geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu garantileyen Barcelona, Levante deplasmanında. Maça çok hızlı başlayan Levante, güçlü rakibi karşısında. 9,30 ve 49. dakikada Emmanuel Boateng ve 46 ve 56. dakikada Enis Bardhi'nin golleriyle skoru 5-1'e getirdi.

COUTINHO OYUNA AĞIRLIĞINI KOYDU

Messi'nin yokluğunda Barcelona Coutinho'nun oyuna ağırlığını koymasıyla açıldı ve Brezilyalı yıldızla üst üste goller buldu. Ardından sahneye Luis Suarez çıktı ve skoru 5-4'e getirdi. Futbolseverlerin gole doyduğu maçta 3 puan ev sahibi ekibin oldu