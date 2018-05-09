Levent Türkkan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Can Hakman

Anadolu Ajansı daha önce Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yaveri Yarbay Levent Türkkan'ın son fotoğraflarını yayınlamıştı.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yaveri Yarbay Levent Türkkan, savcılık ifadesinde, 'Ben paralel yapı üyesiyim.' diyerek, Fetullah Gülen'e yıllarca gönüllü olarak hizmet ettiğini, bugüne kadar cemaatteki abilerine itaat ettiğini, onlar tarafından verilen emirlere bugüne kadar harfiyen riayet ettiğini itiraf etmişti.