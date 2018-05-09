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Levent Türkkan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Çatı davasında, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın emir subayı eski yarbay Levent Türkkan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

09 Mayıs 2018, Çarşamba 16:17
Levent Türkkan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
Anadolu Ajansı daha önce Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yaveri Yarbay Levent Türkkan'ın son fotoğraflarını yayınlamıştı.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yaveri Yarbay Levent Türkkan, savcılık ifadesinde, 'Ben paralel yapı üyesiyim.' diyerek, Fetullah Gülen'e yıllarca gönüllü olarak hizmet ettiğini, bugüne kadar cemaatteki abilerine itaat ettiğini, onlar tarafından verilen emirlere bugüne kadar harfiyen riayet ettiğini itiraf etmişti.

 


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