Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Lewandowski’den flaş Beşiktaş açıklaması: İnanılmaz

Bayern Münih’in golcüsü Lewandowski Beşiktaş eşleşmesi ile ilgili konuştu. Polonyalı golcü futbolcu "Tur atlamak istiyoruz. İlk maç önemli çünkü İstanbul’daki atmosferin inanılmaz olduğunu duydum" ifadesini kullandı.

Lewandowski’den flaş Beşiktaş açıklaması: İnanılmaz
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih’te forma giyen Polonyalı golcü Robert Lewandowski, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarın sahalarında Beşiktaş ile yapacakları son 16 turu ilk maçının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Lewandowski, Kicker dergisine verdiği röportajda, Beşiktaş ile yapacakları maçları değerlendirdi. Beşiktaş’ın ara transfer döneminde Cenk Tosun gibi önemli bir forvetini sattığını belirten Lewandowski, "Genelde kanatlardan gelerek orta yapıyorlar ve ceza sahasında tehlikeliler. Savunma ile hücum arasındaki denge yerinde ancak biz kendi oyunumuzu oynarsak iyi fırsatlarımızın olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
 

İSTANBUL'DAKİ ATMOSFER İNANILMAZ


Vodafone Park’ta oynayacakları rövanş maçında oluşacak atmosfere dikkati çeken 29 yaşındaki futbolcu, "Tur atlamak istiyoruz. İlk maç önemli çünkü İstanbul’daki atmosferin inanılmaz olduğunu duydum." değerlendirmesinde bulundu.

Lewandowski, eşleşmede Bayern Münih’in favori olup olmadığıyla ilgili soruya, "Bu kelimeyi sevmiyorum. Öncesinde favori  görülüyorsunuz ancak bunu sahada göstermek lazım." yanıtını verdi.
 

"PEPE SÜPER FUTBOLCU"


Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Pepe ile ilgili değerlendirmede bulunan Lewandowski, "Pepe, süper bir futbolcu. Grup maçlarında Beşiktaş savunmasının patronu olduğunu ve takıma yardım ettiğini gösterdi." açıklamasını yaptı.

Deneyimli futbolcu, Beşiktaş’a karşı ilk maçta en az 1 gol atarak, gol yememelerinin kendileri için iyi olacağını kaydetti. İlk maçı iç sahada oynamanın dezavantaj olup olmadığına ilişkin soruyu da Lewandowski, "Hayır, bazen  ilk maçı evde oynamak iyi oluyor çünkü rakibinizi iyi tanımıyorsunuz. İlk karşılaşmadaki tecrübeyle deplasmanda rakibi daha iyi değerlendiriyorsunuz." şeklinde yanıtladı.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Beşiktaş, Bayern Münih maçı için Almanya'ya gitti

Beşiktaş, Bayern Münih maçı için Almanya'ya gitti
Hafta içi zabıta hafta sonu gönüllü sutopu antrenörü

Hafta içi zabıta hafta sonu gönüllü sutopu antrenörü
Kasımpaşa’nın golünde büyük hata! Kimse fark etmedi

Kasımpaşa’nın golünde büyük hata! Kimse fark etmedi
Lucescu, Şampiyonlar Ligi maçlarını yerinde izleyecek

Lucescu, Şampiyonlar Ligi maçlarını yerinde izleyecek
Milan’ın sahibi Çinli işadamı Yonghong Li iflas etti!

Milan’ın sahibi Çinli işadamı Yonghong Li iflas etti!
Gabriella Papadakis'in kıyafeti koptu, herkes şok oldu!

Gabriella Papadakis'in kıyafeti koptu, herkes şok oldu!
Trabzonspor’da deprem! İstifa...

Trabzonspor’da deprem! İstifa...
Evkur Yeni Malatyaspor taraftarları yolda gördükleri Bursaspor taraftarını araçlarına aldılar

Evkur Yeni Malatyaspor taraftarları yolda gördükleri Bursaspor taraftarını araçlarına aldılar
İşte Beşiktaş’ın Bayern Münih kadrosu

İşte Beşiktaş’ın Bayern Münih kadrosu
Fatih Terim’den Tarık Çamdal kararı!

Fatih Terim’den Tarık Çamdal kararı!
Atiker Konyaspor’dan imalı Beşiktaş maçı paylaşımı!

Atiker Konyaspor’dan imalı Beşiktaş maçı paylaşımı!