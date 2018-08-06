Ağrı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun kapalı olması nedeniyle Ağrı Kapalı Cezaevi'nde tutulan zanlı Mehmet Aydemir, güvenlik gerekçesiyle Elazığ'daki cezaevine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Ağrı'nın Bezirhane köyünde 15 Haziran'da Ramazan Bayramı'nda kaybolan Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış, bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köy içindeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.

AÇLIKTAN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Türkiye’nin bulunması için seferber olduğu Leyla’nın cansız bedeni, 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde su içerisinde yüzüstü bulundu. Üzerinde sadece ’nazar boncuklu’ kolyesi kalan minik Leyla Aydemir’in kıyafetleri de yine daha önce defalarca aranan, cansız bedeninin bulunduğu yerde, bir hafta sonra tarla biçmeye giden köylüler tarafından bulundu. Erzurum Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopside, Leyla’nın açlıktan öldüğü belirlendi. Vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmayan Aydemir'in cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

BABASININ KUZENİ TUTUKLANMIŞTI

Leyla Aydemir’in öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba Nihat Aydemir’in amcasının oğlu Mehmet Aydemir, 18 Temmuz’da ’kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.