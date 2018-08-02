Leyla Erbil’in arşivi dijital ortama aktarılıyor

Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Merkezi, pek çok konferans, yazar buluşması ve disiplinlerarası çalışmanın yanı sıra, Leylâ Erbil’in kişisel arşivine de ev sahipliği yapıyor. Nâzım Hikmet Merkezi’nin, yine Boğaziçi bünyesinde yer alan Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi ile ortak yürüttüğü çalışma, Leylâ Erbil’in özel yazışmalarını, 40 kadar defterini, kişisel fotoğraflarını, evrak ve gündelik nesnelerini de barındıran bu özel koleksiyonu dijital ortama aktarma amacı güdüyor.

Erbil’in dönemdaşı olan pek çok yazar hakkındaki görüşlerini de içeren bu değerli koleksiyonun 2 yıl içinde tamamıyla dijitalleştirilmesi planlanıyor. Arşivde yer alan Demir Özlü, Nermin Menemencioğlu, Necmi Sönmez, Nedim Gürsel, Erden Kıral gibi yazar ve sanatçıların mektupları, özellikle 1950-90 arasındaki dönemin edebi, sanatsal ve siyasal nabzını tutmak açısından büyük önem taşıyor.

“Kişisel Arşivi Işığında Leylâ Erbil’in Edebi Dünyası” başlıklı projenin Leylâ Erbil edebiyatının yeniden değerlendirilmesi ve Türk edebiyat tarihinin belirli bir dönemine yeni bilgilerle katkı sunulması açısından önemine vurgu yapılıyor.