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Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürüldü

TBMM’de yapılan oylama ile HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın milletvekilliği devamsızlıktan düşürüldü

11 Ocak 2018, Perşembe 19:48
Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürüldü
HDP'li Leyla Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Karma Komisyon'da alınan karar bugün Meclis Genel Kurulu'nda oylandı.

TBMM Genel Kurulu’nda Zana’nın 212 Genel Kurul birleşime katılmadığına yönelik Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu raporu elektronik oylama yapıldı

Oylama sonucunda HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürüldü.

CHP grubundan az sayıda milletvekili oylamaya katıldı ve 'hayır' oyu verdiler.


NE OLMUŞTU?


Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin süreç, TBMM Başkanlık Divanının 20 Temmuz 2017'de yaptığı toplantıyla başlamıştı. 

TBMM Başkanlık Divanı, "Anayasanın 81. maddesine uygun biçimde ant içmeden aralıksız olarak Genel Kurulun 212 birleşimine katılmayan" Zana'nın "devamsızlığı nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine" ilişkin dosyayı, Karma Komisyona sevk etmişti.
 

İKİNCİ KEZ MECLİSTEN ÇIKARILDI  


Leyla Zana, 1994’te üyesi olduğu Demokrasi Partisi’nin (DEP) kapatılmasından 24 yıl sonra ikinci kez Meclis’ten çıkarılmış oldu. Parlamentoda HDP’nin 54 olan sandalye sayısı 53’e düştü. HDP grubundan 10 milletvekili de tutuklu bulunuyor.

7 uluslararası ödül ile Paris, Cenevre, Roma’nın fahri vatandaşlıklarını alan Zana, sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği için Diyarbakır’da doğduğu köyde günlerini geçiriyor. TBMM’deki sekreteryası ve bürosu daha önce kapatılan Zana’nın 2015’ten beri emanete alınan maaşı da yeniden bütçeye aktarılacak.
 

MİLLETVEKİLLİKLERİ DÜŞÜRÜLENLER


Daha önce HDP'li vekiller Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Faysal Sarıyıldız, Tuğba Hezer Öztürk ve Besime Konca'nın milletvekillikleri düşürülmüştü.


 


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