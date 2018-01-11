Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürüldü (Leyla Zana kimdir?)



NE OLMUŞTU?

İKİNCİ KEZ MECLİS'TEN ÇIKARILDI

MİLLETVEKİLLİKLERİ DÜŞÜRÜLENLER

LEYLA ZANA KİMDİR?

Gizem Yetil

'li'nın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Karma Komisyon'da alınan karar bugün Meclis Genel Kurulu'nda oylandı.TBMM Genel Kurulu’nda Zana’nın 212 Genel Kurul birleşime katılmadığına yönelik Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu raporu elektronik oylama yapıldıOylama sonucunda'nın milletvekilliği düşürüldü.CHP grubundan az sayıda milletvekili oylamaya katıldı ve 'hayır' oyu verdiler.Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin süreç, TBMM Başkanlık Divanının 20 Temmuz 2017'de yaptığı toplantıyla başlamıştı.TBMM Başkanlık Divanı, "Anayasanın 81. maddesine uygun biçimde ant içmeden aralıksız olarak Genel Kurulun 212 birleşimine katılmayan" Zana'nın "devamsızlığı nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine" ilişkin dosyayı, Karma Komisyona sevk etmişti.Leyla Zana, 1994’te üyesi olduğu Demokrasi Partisi’nin (DEP) kapatılmasından 24 yıl sonra ikinci kez Meclis’ten çıkarılmış oldu. Parlamentoda HDP’nin 54 olan sandalye sayısı 53’e düştü. HDP grubundan 10 milletvekili de tutuklu bulunuyor.7 uluslararası ödül ile Paris, Cenevre, Roma’nın fahri vatandaşlıklarını alan Zana, sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği için Diyarbakır’da doğduğu köyde günlerini geçiriyor. TBMM’deki sekreteryası ve bürosu daha önce kapatılan Zana’nın 2015’ten beri emanete alınan maaşı da yeniden bütçeye aktarılacak.Daha önce HDP'li vekiller Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Faysal Sarıyıldız, Tuğba Hezer Öztürk ve Besime Konca'nın milletvekillikleri düşürülmüştü.3 Mayıs 1961 tarihinde Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde doğdu. 1975 yılında, 14 yaşında iken Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana ile evlendi.Okuma yazmayı sonradan öğrendi. Eşi Mehdi Zana, 12 Eylül 1980 Darbesi sonrasında tutuklandı. Mehdi Zana, 14 yıl hapiste kaldı. Diyarbakır milletvekili olarak TBMM'ye girdi. TBMM yemin töreninde, başında Kürt bayrağının renkleri olan bir bantla, Türkçe başladığı yemini Kürtçe tamamlaması nedeniyle tepkiyle karşılandı.1994 yılında, grup arkadaşları Hatip Dicle, Selim Sadak ve Orhan Doğan ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Hapishane yılları boyunca uluslararası barış kuruluşlarının ve insan hakları derneklerinin ilgisi ve desteğiyle karşılaştı. Avrupa Birliği süreciyle birlikte yoğunlaşan çabalar sonucunda ve AİHM kararı doğrultusunda yeniden yargılandı. Zana ve arkadaşları, 10 yıl önce verilen 15'er yıllık hapis cezaları olduğu gibi onaylanarak cezaevinde kaldılar.Haziran 2004'te serbest bırakıldı.12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Diyarbakır milletvekili seçildi.