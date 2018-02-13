Lezzet, sevgi ve oyun BEE’de buluşuyor!



Sevgiyle hazırlanan ayrıcalıklı ve sağlıklı lezzetler



Çocukların yaratıcılıklarını besleyen aktiviteler

Elif Bayram

Sevgi dolu, ferah, renkli ve lezzetli bir dünya sunan BEE eat.play.love, çocuk ve yetişkinler için özel olarak hazırlanmış menüleri, sanatsal aktiviteleri, yaratıcı atölye çalışmaları, ailelere yönelik düzenlediği seminerleri ve zevkli müzikleri ile dikkat çekiyor. Kafe ve çocuk aktivite alanı olmak üzere iki bölümden oluşan BEE’de çocuklar eğitici ve eğlendirici aktivitelerle keyifli vakit geçirirken, aileleri ise gönül rahatlığıyla eşsiz lezzetleri deneyimliyor. Sadece çocuklu ailelerle sınırlı kalmayıp farklı lezzetler deneyerek keyifli vakit geçirmek isteyen herkesi Reşitpaşa’da ağırlayan BEE, salı günleri hariç haftanın altı gününü lezzet, oyun ve sevgi ile buluşturuyor.Her damak tadına hitap eden özel tatları ile bambaşka bir yemek deneyimi sunan BEE, kendine özgü yorumlanmış kahvaltı salatası, çıtır kinoalı avokadolu poşe yumurta, sugato, çılbır gibi kahvaltı çeşitlerinden somonlu, köfteli ve mozarellalı ekmek üstleri, salatalar, ev yapımı makarnalar ve burger gibi lezzetlerin yer aldığı öğle yemeği menüsüne uzanan günün her saati keyifle yenebilecek zengin tatlar sunuyor.Üstelik BEE’de yemek tercihleri bunlarla da sınırlı kalmıyor. Vişneli narlı tabule, yaban mersinli fırınlanmış kök sebzeler, Acem cacık, etli dudi pilavı ve köy tavuklu Acem pilavı gibi lezzetler içeren brunch bar ve glutensiz, şekersiz, tuzsuz, sağlıklı seçeneklerin de içinde bulunduğu çeşitli kekler, tatlı ve tuzlu atıştırmalıklar da misafirlerin damaklarını fethediyor.Hafta sonları ise 09.00 - 14.00’a saatleri arasında kendine özgü ve farklı lezzetler sunan serpme kahvaltı ile Cumartesi ve Pazar günlerinin tadına tat katan BEE’de, besin değeri yüksek ve çocukların gelişimleri için gerekli olan organik ve doğal gıdalardan hazırlanan çocuk menüsü de bulunuyor.“eat.play.love” mottosu ile hizmet veren BEE’yi özel kılan noktalardan birini de çocuk alanı oluşturuyor. Özel olarak hazırlanan sanatsal aktivitelerden workshop’lara, takım çalışmalarından duyusal oyunlara kadar birçok faaliyetle çocukların zihinsel gelişimine katkıda bulunurken iyi vakit geçirmelerini de sağlayan BEE’nin İngilizce ve Türkçe kitaplardan oluşan zengin kütüphanesi de bambaşka bir deneyim sunuyor.Aileler farklı, sağlıklı ve leziz tatlarla buluşurken çocuklarının oyun rehberi eşliğinde özgürce vakit geçirebilecekleri serbest oyun alanının da bulunduğu BEE’de, kitap, oyuncak, kırtasiye ürünleri ve kıyafet alternatiflerinin olduğu satış köşesi ise özel günler için mükemmel hediye alternatifleri sunuyor.