LG 4K UHD HU80K projektör ön inceleme

Adem Özdoğan

kapsamında yeni ürünlerindenprojektörü görücüye çıkardı. Ödüll ürün, firmanınunvanına sahip. En dikkat çekici özellikleri ise, kolay taşınabilir olması ve yüksek kaliteli görüntü verebilmesi.LG 4K UHD HU80K projektör, özellikle ev kullanıcılarını, dolayısıyla bir şeyler izlemekten hoşlanan teknoloji severleri hedefliyor.değeri sayesinde oldukça parlak görüntüler sunabiliyor. Bu, aynı zamanda net görüntüler demek. Üstelik,değerine kadar ekran yansıtabiliyor ki bu da oldukça büyük bir değer.Daha kaliteli sinema deneyimi içindesteğini vebünyesinde barındıran cihaz,akıllı televizyon arayüzüne sahip ve kolaylıkla kullanılabiliyor. İster offline olarak 4K film ve dizilerinizi izleyin, isterseniz de online streaming servisleri üzerinden 4K içerikleri takip edin.