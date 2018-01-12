İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

SON DAKİKA

LG 4K UHD HU80K projektör ön inceleme

LG 4K UHD HU80K projektör ile sinema keyfinizi yanınızda taşıyın, kolaylıkla kurun, seçenekleri belirleyin ve yepyeni dünyalara adım atın. Oldukça kolay!

LG 4K UHD HU80K projektör ön inceleme
LG Elektronik, CES 2018 kapsamında yeni ürünlerinden LG 4K UHD HU80K projektörü görücüye çıkardı. Ödüll ürün, firmanın ilk 4K UHD projektörü unvanına sahip. En dikkat çekici özellikleri ise, kolay taşınabilir olması ve yüksek kaliteli görüntü verebilmesi.

LG 4K UHD HU80K projektör, özellikle ev kullanıcılarını, dolayısıyla bir şeyler izlemekten hoşlanan teknoloji severleri hedefliyor. 2500 lümen değeri sayesinde oldukça parlak görüntüler sunabiliyor. Bu, aynı zamanda net görüntüler demek. Üstelik, 150 inch değerine kadar ekran yansıtabiliyor ki bu da oldukça büyük bir değer.

Daha kaliteli sinema deneyimi için HDR 10 desteğini ve 7W hoparlörünü bünyesinde barındıran cihaz, webOS 3.5 akıllı televizyon arayüzüne sahip ve kolaylıkla kullanılabiliyor. İster offline olarak 4K film ve dizilerinizi izleyin, isterseniz de online streaming servisleri üzerinden 4K içerikleri takip edin.
 

ÖN İNCELEME VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

3D yüz tarayıcı birkaç Android modelinde bulunacak ​

3D yüz tarayıcı birkaç Android modelinde bulunacak ​
iPhone bataryaları patlamaya devam ediyor!

iPhone bataryaları patlamaya devam ediyor!
Western Digital'den 1 TB USB Flash bellek

Western Digital'den 1 TB USB Flash bellek
Sony'nin 4K projektörünün fiyatı 30 bin dolar

Sony'nin 4K projektörünün fiyatı 30 bin dolar
LG’nin akıllı telefon satışları beklenildiği gibi değil

LG’nin akıllı telefon satışları beklenildiği gibi değil
Google Asistan arabalarda da kullanılacak

Google Asistan arabalarda da kullanılacak
Avrupa’dan veri merkezi talepleri geliyor

Avrupa’dan veri merkezi talepleri geliyor
LG'den rulo şeklinde katlanabilen televizyon

LG'den rulo şeklinde katlanabilen televizyon
Teknolojik yaşlılara internet tüyoları

Teknolojik yaşlılara internet tüyoları

Karadeniz'in hırçın dalgaları 'elektrik' olacak

Karadeniz'in hırçın dalgaları 'elektrik' olacak
Galaxy J2 Pro 2018 : Giriş seviyesinin yeni temsilcisi

Galaxy J2 Pro 2018 : Giriş seviyesinin yeni temsilcisi