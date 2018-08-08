LG askeri dayanıklılığa sahip Q8’i tanıttı

LG, MIL-STD 810G askeri sınıf dayanıklılık sertifikasına sahip Q8, modelini tanıtıldı. Orta ve üst seviyelere ile kıyaslanabilecek seviyede özellikleri bir araya getiren Güney Koreli teknoloji devi, cihazın sağlamlığı ile ön plana çıkmayı planlıyor.

ASKERİ DAYANIKLILIK SERTİFİKASINA SAHİP!

Cihazın özelliklerine bakıldığında sahip olduğu MIL-STD 810G sertifikası ile ön plana çıkan LG Q8(2018), ses konusunda da oldukça iddialı. Hi-Fi, DTS:X 3D Surround Ses ve Hi-Fi Quad DAC gibi özellikleri barındıran cihaz, müzik severleri etkileyeceğe benziyor. Tek ana kamera olmasına rağmen portre modu, QLens gibi özellikleri de unutmayan LG, başta dayanıklılığı ön planda tutarak orta ve üst seviyelerdeki cihazlarla yarışa bilecek bir ürün ortaya çıkardı. Ayrıca Q8 fiyatı ile de rakiplerine nazaran kullanıcılarını üzmeyecek gibi görünüyor.

LG Q8 (2018) FİYATI VE ÖZELLİKLERİ!

İşlemci: Snapdragon 450

RAM: 4GB

Depolama: 64GB+MicroSD

Ekran: 6.2 inç Full HD+

Arka Kamera: 16MP

Ön Kamera: 5MP

Batarya: 3300mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Bağlantı: 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 4.2 LE, GPS / GLONASS, USB Type-C 2.0

İlk olarak Güney Kore’de satışa sunulacak olan Q8, ilerleyen zamanlarda diğer ülkelerde de satışa sunulacak. 470 dolar yani 2350 TL fiyattan satışa sunulacağı belirtilen cihaz, elbette ki ülkemize geldiğinde bu fiyattan satışa sunulmayacak. Ayrıca dayanıklılığı ile LG’nin ön plana çıkardığı Q8, Aurora siyahı ve Fas mavisi renk seçeneklerin sahip olacak.



