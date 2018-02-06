LG fiyat politikasıyla kullanıcıları ürkütüyor

Adem Özdoğan

Genel olarak baktığımız zamanpazarında rekabetin oldukça üst düzey olduğunu söyleyebiliriz. Android, iOS işletim sistemleri temelinde bir rekabet varken, Android işletim sistemine sahip telefonlar arasında da ayrı bir rekabet mevcut.Dolayısıyla bu şartlar altında firmaların ön plana çıkmak için fazlayla fedakar olmaları gerekiyor. Bazı durumlarda en iyi telefonu geliştirmek de pek bir işe yaramıyor. Elbettehiç bir zaman dönemin en iyi akıllı telefonunu geliştiremedi. Fakat bir şekilde kemik bir müşteri kitlesine erişmeyi de başarmıştı.LG’nin akıllı telefon pazarında başarısız olmasının birden fazla nedeni mevcut. Örneğin geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan bazı modellerinde “” diye adlandırılan bir hata vardı ki tam evlere şenlik. Üstelik bu hatanın tamiri de söz konusu değildi.Bunun yanı sıra, geç gelende kullanıcıları’den soğutan bir diğer nedendi. Fakat bunlar anlaşılabilir sebepler. Sonuçta hiç bir üreticinin akıllı telefonu kusursuz değil. Keza güncellemeler konusunda,zirvede bulunan’da pek parlak bir performansa sahip değil.Fakat’de diğer üreticilere pek rastlamadığımız bir eksi yan daha mevcut. O da firmanın değişken fiyat politikası.’nin amiral gemisi modelleri bir sene içesinde yüzde 50 değer kaybetme potansiyeline sahipler. Bu da haliyle kullanıcıları’den uzaklaştıran bir etken.Akıllı telefon pazarında yer alan her firmanın farklı bir fiyat politikası var. Kimisi katı bir politika uygularken, kimisi ise agresif bir fiyat politikasıyla karşımıza çıkıyorlar. Fakat’nin fiyat stratejisi bu iki tanıma da uymuyor.Son dönemde satışa sunulanlogolu üst segment modeller çatı fiyatından raflardaki yerini alıyor. Örneğin LG G6 ilk çıktığında 3600 TL civarında fiyatlardan satılıyordu. Fakat daha telefonun çıkışından 1 sene bile geçmeden,2500TL dolaylarına kadar düşmüş durumda. Hatta ufak bir internet araştırmasıyla bu cihazı 2300 TL dolaylarına bile satın alabilirsiniz.Evet, geçtiğimiz seneayı gibi satışa sunulandaha 1 sene bile olmadan 1300TL civarında bir değer kaybına uğramış. Peki aynı aralıkta çıkan diğer modellerde durum nasıl dersiniz? Açık konuşmak gerekirse,kadar değer kaybeden başka bir model daha bulunmuyor.Muhtemelen bu durum sadece Türkiye pazarına özel değildir. Aynı şekilde dış pazarda datelefonlarının fiyatına karşın olumsuz bir hava mevcut. Tamam, telefonun modeli geçince değer kaybetmesi anlaşılabilir bir durum.Fakat daha 1 sene geçmeden bu kadar değer kaybetmesi biraz absürt görünüyor. Zaten’de bu durumun farkında. Yani akıllı telefon pazarında yerine oturmayan bazı taşlar mevcut.Bu yüzden kısa süre öncefirma tarafından yapılan açıklamada her sene yeni bir telefon modeli çıkartmayacakları belirtilmişti. Muhtemelenbu gidişle akıllı telefon pazarındaki miyadını da yakında dolduracaktır. Gidişat onu gösteriyor.