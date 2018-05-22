LG G6, ThinQ adını alıyor

LG’nin Kanada web sitesinde G6’nın adı G6 ThinQ olarak değişmiş bir şekilde bugün görüntülendi. Güncellemeler ile geçmiş nesil işlemcilerine de yapay zekayı yazılımsal olarak sunan LG, bu hamlesi ile isim bütünlüğü oluşturmayı hedefliyor olabilir.

Buzdolabı, TV ve diğer beyaz eşya modellerinde de ThinQ kelimesini öne çıkaran LG, şimdilik G6’daki değişikliği sadece Kanada web sitesinde yapıyor. Diğer ülkelerdeki web sitelerinde hala G6 olarak görünen bu model, muhtemelen yakında bir güncelleme alacak ve yapay zeka özelliklerine kavuşacak.

LG V30S ve LG G7 modellerini de ThinQ adı ile pazarlayan LG, maalesef ki telefon pazarında kan ağlıyor. Kötü gidişatı rakipleri gibi yapay zekayı öne çıkararak engellemek isteyen LG, tahminlere göre başarılı olamayacak.

Yapay zekanın şu aşamada VR gibi kaymağının yendiği bir teknoloji olduğunu belirtelim. Tam anlamıyla yapay zeka henüz telefonlardaki yerini almış değil. Emekleme aşamasında olan bu teknoloji, ilerleyen 2-3 yıl içerisinde daha oturaklı ve düzgün sonuçlar sunan bir sisteme dönüşecektir.



