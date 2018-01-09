LG G7 ortaya çıktı

Adem Özdoğan

CES 2018’in başlamasıyla birlikte gözler, Samsung,ve Sony gibi akıllı telefon üreticilerine çevrildi. Muhtemelen üreticilerin bir çoğu yeni amiral gemisi modellerini önümüzdeki Mobil Dünya Kongresi’nde görücüye çıkartacaklardı. CES’te ise daha çok yeni orta segment modellerin tanıtılması bekleniyor.LG genel olarak amiral gemisi modelini Mobil Dünya Kongresi çerçevesinde tanıtıyor. Sonrasında ise en geç 1 ay içerisinde cihazı global pazarda görücüye çıkartıyor. Sızdırılan bilgilere göre,’de aynı selefi modeller gibi Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılacak. Güney Kore kaynaklı bir rapora göre,en geç 20 Nisan’da raflardaki yerini almış olacak. Geçtiğimiz senevearasında yapılan anlaşmadan ötürü, G6’de eski bir yonga seti kullanmak zorunda kalan LG’nin, bu sene ise işi sıkı tuttuğu ve yeni amiral gemisi modelindekullanacağı belirtiliyor.Ayrıca, V30 modelinde kullanılanekran tasarımının G7’de de devam etmesi sö konusu. En azından sızdırılan bilgiler bu yönde diyebiliriz.Dip not olarak hatırlatalım. Mobil Dünya Kongresi Şubat ayının sonlarına doğru başlayacak. LG haricinde,vegibi isimlerin de amiral gemisi modellerini bu etkinlikte tanıtması bekleniyor.