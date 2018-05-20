Dünyanın en büyük elektronik devleri içerisinde yer alan Güney Kore merkezli LG Group'un başkanı Koo Bon-moo, uzun süredir mücadele ettiği beyin rahatsızlığına yenik düşerek 73 yaşında hayata veda etti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada Koo'nun yaklaşık bir yıldır bu hastalıktan mustarip olduğu belirtilirken rahatsızlığı hakkında daha fazla bilgi verilmedi.

1995 yılında LG'nin başına gelen Koo, ülkenin en büyük dördüncü büyük holdingini büyüterek günümüzde bir global markaya dönüştürme başarısı ile biliniyor.