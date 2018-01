LG ihtiyaca göre hareket edecek

Adem Özdoğan

Başkan Yardımcısı Cho Sung-jin konu ile ilgili verdiği bir demeçte, “akıllı telefonları sadece gerek duyduğumuzda duyuracağız. Rakiplerimize göre hareket etmeyeceğiz” dedi.Bu şu anlama geliyor.her sene ezberden yeni bir akıllı telefon çıkartmak istemiyor. Yani bu sene G7, önümüzdeki yıl G8, sonraki dönede G9. Bu durum böyle uzayıp gidiyor. Güney Koreli teknoloji devi modellerini bir seriye dönüştürüp, her sene çıtayı bir tık yukarı koymaktan biraz şikayetçi.Çünkü, her sene yeni bir amiral gemisi modeli geliştirmek için oldukça yüklü meblağlar harcanıyor. İş sadece telefonun parçalarını birleştirip, pazara sürmekle sınırlı kalmıyor. Keza bu operasyonun arkasında oldukça pahalı bir arge süreci mevcut.Elbette bu açıklamalar sonrası akla gelen ilk soru G7’nin MWC 2018’de tanıtılıp tanıtılmayacağı oluyor. LG’nin bu konuda bir sıkıntısı yok. Keza G7 büyük ihtimalle’de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.Fakat önümüzdeki yıllarda G serisinin ya da diğermodellerinin düzenli olarak her yıl çıkması pek de olası görünmüyor. En azından Güney Koreli şirketin, mevcut konudaki tutumu bu yönde.