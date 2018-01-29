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LG Mobile yine düşüşte

Güney Koreli teknoloji devi LG Electronics, 2017’nin son çeyreği ve geçtiğimiz yılın tamamı için mali sonuçlarını açıkladı

LG Mobile yine düşüşte
Şirketin yıllık geliri 55.4 milyar dolara yükselerek rekor seviyelere ulaştı. Bu rakam 2016 sonuçlarına kıyasla yüzde 11 daha yüksekti. LG’nin yıllık kârı da 2.24 milyara yükseldi. Bu da bir önceki 12 aylık dönemden tma yüzde 85 daha yüksekti.

Ancak şirketin bu yükselişe rağmen mobil departmanının düşüşü sürdü. LG Mobile, 2017’nin son çeyreğinde 192.3 milyon dolar zarar etti. Bu rakam bir önceki mali çeyrekteki zarardan düşüktü belki ama yine de mobil departmanını yine kâr edememesi hayal kırıklığına neden oldu. 2017’nin üçüncü çeyreğinde mobil departmanının başına yeni bir yönetici atayan LG, bu yıl daha iyi sonuçlar alınacağı konusunda umutlu.

LG yönetimine göre 2017’nin son çeyreğinde LG Mobile departmanının ettiği zararın azalması, doğru yönde adımlar atıldığının göstergesi. LG V30’un gördüğü yoğun ilgi de şirketi umutlandırıyor.
 

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