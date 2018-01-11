LG’nin akıllı telefon satışları beklenildiği gibi değil

Teknoloji sektörünün dev ismi genel olarak 2017’nin son çeyreğinde başarılı bir tabloyla karşımıza çıktı. LG, özellikle OLED TV
satışlarında önemli bir ivme yakalarken, akıllı telefon
tarafında ise umduğunu bulamadı.
OLED ekran
dediğimizde genel olarak akla iki isim geliyor. Bunlardan birisi Samsung iken, diğer ise LG. İki Güney Koreli firma OLED ekran pazarının önemli bir çoğunluğunu tekellerine almış durumda. Aynı şey, TV sektörü için de geçerli. Keza LG
ve Samsung’un TV
pazarındaki ağırlıkları hayli fazla. Bu durum satış rakamlarına ve firmaların gelir oranlarına da yansımış durumda.
LG tarafından açıklanan son verilere göre, teknoloji şirketi son çeyrekte 343 milyon dolarlık kar marjına ulaştı. Bu LG
için son 8 senenin en büyük rakamı. Öyle görünüyor ki 2017, LG
açısından da son derece verimli geçmiş görünüyor.
Öte yandan LG’nin akıllı telefon
bölümü, bu kar marjına önemli ölçüde katkı sağlamamış gibi görünüyor. Keza firma bu kar oranının ağırlıklı olarak OLED TV
’lerden kaynaklandığını belirtiyor. Zaten LG’nin akıllı telefon
sektöründe o kadar da büyük bir pazar payı bulunmuyor. Güney Kore’de ezeli rakibi Samsung’un çok gerisinde kalan LG
, Avrupa’da ise adeta yokları oynuyor.
Adem Özdoğan