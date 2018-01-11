LG’nin akıllı telefon satışları beklenildiği gibi değil

Adem Özdoğan

Teknoloji sektörünün dev ismi genel olarak 2017’nin son çeyreğinde başarılı bir tabloyla karşımıza çıktı. LG, özelliklesatışlarında önemli bir ivme yakalarken,tarafında ise umduğunu bulamadı.dediğimizde genel olarak akla iki isim geliyor. Bunlardan birisi Samsung iken, diğer ise LG. İki Güney Koreli firma OLED ekran pazarının önemli bir çoğunluğunu tekellerine almış durumda. Aynı şey, TV sektörü için de geçerli. Kezave Samsung’unpazarındaki ağırlıkları hayli fazla. Bu durum satış rakamlarına ve firmaların gelir oranlarına da yansımış durumda.LG tarafından açıklanan son verilere göre, teknoloji şirketi son çeyrekte 343 milyon dolarlık kar marjına ulaştı. Buiçin son 8 senenin en büyük rakamı. Öyle görünüyor ki 2017,açısından da son derece verimli geçmiş görünüyor.Öte yandan LG’ninbölümü, bu kar marjına önemli ölçüde katkı sağlamamış gibi görünüyor. Keza firma bu kar oranının ağırlıklı olarak’lerden kaynaklandığını belirtiyor. Zaten LG’ninsektöründe o kadar da büyük bir pazar payı bulunmuyor. Güney Kore’de ezeli rakibi Samsung’un çok gerisinde kalan, Avrupa’da ise adeta yokları oynuyor.