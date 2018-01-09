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LG'nin yapay zeka robotu 'Cloi' görücüye çıktı, sıkıntılı anlar yaşattı

Güney Koreli LG firmasının ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen teknoloji fuarında görücüye çıkardığı 'Cloi' sorulan soruların birçoğu karşısında sessiz kaldı

09 Ocak 2018, Salı 09:43
LG'nin yapay zeka robotu 'Cloi' görücüye çıktı, sıkıntılı anlar yaşattı
Ev içi yapay zeka sistemi olan Cloi, peşpeşe sorulan üç soruya da göz kırparak yanıt verdi. Salonda gülüşmelere neden olan tanıtım için uzmanlar 'felaket" ifadesini kullanırken, "korkunç gala" sosyal medyada da alay konusu oldu.

Cloi, sunumu yapan LG'nin ABD'deki Pazarlama Müdürü David VanderWaal tarafından "akıllı ev sistemlerinin yönetiminde sadelikte son nokta" ifadesiyle görücüye çıkarılmıştı.

Sosyal medyada tanıtım ile ilgili çok sayıda espri yapılırken, onlardan birinde "RIP Cloi﻿ 2018-2018" (Cloi doğum 2018 - ölüm 2018) mesajı paylaşıldı.

BBC TÜRKÇE

 


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