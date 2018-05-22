LGS sınav giriş yeri belgesi açıklandı mı? LGS ne zaman?

Liselere Giriş Sınavı (LGS) 2 Haziran'da gerçekleşecek. Öğrenciler bugün Fotoğraflı sınav giriş belgelerini elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından renkli olarak alacak. Nitelikli okulların listesi ise 10 Nisan'da açıklanmıştı.

LGS SINAV KILAVUZU VE KONTENJANLARI

GENEL AÇIKLAMALAR

Merkezî Sınav, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle birinci bölüm 09.30’da ve ikinci bölüm 11.30’da başlayacaktır.

Merkezî Sınav başvuruları isteğe bağlı olup sınava katılmak isteyenler, başvurularını 11-18 Nisan 2018 tarihleri arasında elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapacaktır.

Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. Sınav, iki bölüm hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır.

Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 60 dakika olacaktır.

Sözel bölümde, 8’inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecektir.

Merkezî Sınav başvuru ve sonuçlarıyla ilgili iş ve işlemler elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencinin herhangi bir sorun ya da zorlukla karşılaşmaması için elektronik ortam üzerinde bilgilerinin

kayıtlı ve güncel olması gerekmektedir.

Öğrenciler, elektronik ortam üzerinden başvuru bilgilerini takip edebileceklerdir. Öğrenciler başvuru döneminde 2018 Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’na http://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

a. Fotoğraflı sınav giriş belgesi 22 Mayıs 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından renkli olarak alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

b. Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

c. Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonu’nun teklifi üzerine ÖDSGM’ nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

ç. Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler, belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüklerinden alabilecektir.

d. Yurt dışından sınav başvurusu yapan öğrencilerin sınav giriş belgesi 22 Mayıs 2018 tarihinde, odsgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Öğrenciler elektronik ortamdan aldıkları sınav giriş belgesini bulundukları ülkedeki eğitim ataşeliklerine onaylatacaklardır.

e. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınav giriş belgesinde, kimlik bilgilerinin yanında sınavda alacağı özel hizmet durumu yer alacaktır.