LGS tercih (lise yerleştirme) sonuçları açıklandı. 2 Haziran'da başlayan maraton da bu vesileyle son bulmuş oldu. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin hangi okullara yerleştirildikleri duyururken Anadolu, Fen ve Sosyal Bilimler liselerinin yüzde 50'si; İmam Hatip Liselerinin ise yüzde 15'ine yerleştirme gerçekleşti.

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB kılavuzunda geçen takvime göre, bakanlık şu tarihler arasında LGS tercih işlemlerini gerçekleştiriyor: 27 Haziran- 13 Temmuz 2018 tarihlerinde bakanlık “Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanmasını gerçekleştiriyor. 2 Temmuz 2018 tarihinde ise “Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı” yayınlanırken, 2 Temmuz 2018 tarihi ile 13 Temmuz 2018 tarihleri arası”Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması” işlemlerini e-Okul üzerinden ve ortaokul müdürlükleri üzerinden başlatıyor. LGS tercihleri-yerleştirme sonuçları ise 30 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşecek. Yerleştirmeden sonra 4 kez nakil işlemleri yapılacak. İlk nakil başvuruları 06-10 Ağustos 2018 tarihleri arası yapılırken, birinci nakil sonuçları 13 Ağustos 2018. İkinci nakil başvuruları 13 Ağustos-17 Ağustos arasında yapılıyor. İkinci nakil başvuru sonuçları, 19 Ağustos 2018 tarihinde yapılıyor. Üçüncü nakil başvuruları 27 Ağustos – 31 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılıyor, 3 Eylül 2018 tarihinde sonuçlar açıklanıyor. Sonuncu (dördüncü) nakil başvuruları 3 Eylül – 6 Eylül arasında yapılıyor, sonuçlar 8 Eylül'de açıklanıyor

4. nakil sonrası hiçbir okula giremeyen öğrenciler için 10 Eylül – 14 Eylül tarihleri arası başvurular gerçekleşiyor. Ayrıca aynı tarihlerde “Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması” işlemleri gerçekleşiyor.







