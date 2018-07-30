Liselere Giriş Sınavı (LGS) bu yıl ilk kez gerçekleşti. TEOG'un yerine gelen LGS'de, yaklaşık bir milyon öğrenci 2 Haziran Cumartesi günü ter döktü. Soru ve cevaplar, LGS sonuçları derken 5-13 Temmuz tarihleri arasında lise adayları, "Merkezi sınavla Öğrenci Alan Okullar", "Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar" ve "Pansiyonlu Okullar" olmak üzere üç grupta tercih yaptılar.

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) günlerdir beklenen heyecanlı bekleyişe son verdi. Yüz binlerce öğrenci yerleştirildikleri okulu MEB üzerinden öğrendi. Şimdi öğrenciler için nakil başvuru işlemleri başlayacak.

Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirme Sonucu için aşağıdaki linke tıklayınız.

YÜZDE 15'İ İMAM HATİP LİSELERİNE YERLEŞTİRİLDİ

Merkezi yerleştirmede 127 bin 283 öğrenci liseye yerleştirilirken, yerel yerleştirme ile 798 bin 926 adrese dayalı kayıt sistemiyle öğrenci okullara yerleştirildi. Öğrencilerin yüzde 15'i İmam Hatip liselerine yerleştirildi.

91 BİN 687 ADAY YERLEŞEMEDİ

MEB, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS ve adrese dayalı yerleştirmeyle ilgili sayısal verileri de paylaştı. Buna göre LGS kapsamında tercih yapan 437 bin 70 adaydan 127 bin 283’ü yerleşti. Sınavla öğrenci alan okullarda toplam 197 boş kontenjan kaldı. LGS ve adrese dayalı yerleştirmede, okullarda boş kalan toplam kontenjan sayısı 342 bin 589 oldu. İşte liselere yerleştirmeyle ilgili detaylar...

Yerel yerleştirme için ise okullardaki 1 milyon 141 bin 318 kontenjandan 342 bin 392’si boş kaldı. Yerel yani adrese dayalı yerleştirme kapsamında tercih yapıp yerleşen öğrenci sayısı 798 bin 926 oldu. Hem LGS hem de adrese dayalı yerleştirme kapsamında boş kalan kontenjan sayısı 342 bin 589 olurken, yerel yerleştirmede herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenci sayısı 91 bin 687 olarak açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre LGS’ye katılan öğrencilerden 33 bin 694’ü ilk, 35 bin 148’i ikinci ve 27 bin 912’si ise üçüncü tercihine yerleşti. İşte LGS ile yerleşen adaylara ilişkin sayısal veriler:

Adrese dayalı yerleştirmeyle 503 bin 970 aday birinci, 118 bin 327 aday ikinci, 84 bin 619 aday üçüncü tercihine yerleşmeyi başardı.

EK YERLEŞTİRME VE NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerleştirmeye esas nakiller, dört dönemde olacak. Başvurular 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül’de saat 17.00’ye kadar alınacak. Her dönemde öğrenciler, her gruptan en fazla üç okul seçebilecek. Tercihler, boş kontenjana bakılmaksızın bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. İşlemler, okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Veli, düzeltme veya iptal için tercih süresi içinde okul müdürlüğüne başvurabilecek. 10-14 Eylül’de ise, hiçbir yere yerleşemeyenler için il ve ilçe komisyonunda nakiller olacak. Okullar, 17 Eylül’de açılacak.

LGS TERCİH TAKVİMİ (LGS NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ)

LGS tercih işlemlerini gerçekleştirildiği tarihler: 27 Haziran-13 Temmuz 2018 arasında bakanlık "Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri" ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların kayıtlarını tamamlanmasını gerçekleştiriyor.

2 Temmuz 2018 tarihinde ise "Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı" yayınlanırken 2 Temmuz 2018 tarihi ile 13 Temmuz 2018 tarihleri arası"Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması" işlemlerini e-Okul üzerinden ve ortaokul müdürlükleri üzerinden başlatıyor.

LGS tercihleri-yerleştirme sonuçları ise 30 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşecek. Yerleştirmeden sonra 4 kez nakil işlemleri yapılacak. İlk nakil başvuruları 06-10 Ağustos 2018 tarihleri arası yapılırken birinci nakil sonuçları 13 Ağustos 2018.

İkinci nakil başvuruları 13 Ağustos-17 Ağustos arasında yapılıyor. İkinci nakil başvuru sonuçları, 19 Ağustos 2018 tarihinde yapılıyor.

Üçüncü nakil başvuruları 27 Ağustos-31 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılıyor, 3 Eylül 2018 tarihinde sonuçlar açıklanıyor.

Sonuncu (dördüncü) nakil başvuruları 3 Eylül -6 Eylül arasında yapılıyor, sonuçlar 8 Eylül'de açıklanıyor.

Bu haberi de okudular LGS tercih sonuçları açıklandı! İşte adım adım nakil yerleştirme süreci