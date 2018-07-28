LGS tercih sonuçları için son 2 gün! Sonuçlar saat kaçta açıklanacak?

LGS tercih sonuçları için büyük bekleyiş sürüyor. Yerleştirme sonuçları için sadece iki gün kaldı. Sınava giren öğrenciler "Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar" için bekleyişte... Sınava girmeyenler ise "Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar"dan hangisine yerleştirildiklerini heyecanla bekliyor.

LGS TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

LGS tercih sonuçları 30 Temmuz'da açıklanacak. Lise adayları gece 00.00'dan itibaren sonuçlara kilitlenecek. Çünkü, Milli Eğitim Bakanlığı sonuçlara ilişkin net bir saat vermiş değil. Fakat sonuçları saat 14.00 gibi açıklanması bekleniyor.

LGS TERCİH TAKVİMİ

MEB kılavuzunda geçen takvime göre, bakanlık şu tarihler arasında LGS tercih işlemlerini gerçekleştiriyor: 27 Haziran- 13 Temmuz 2018 tarihlerinde bakanlık “Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanmasını gerçekleştiriyor. 2 Temmuz 2018 tarihinde ise “Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı” yayınlanırken, 2 Temmuz 2018 tarihi ile 13 Temmuz 2018 tarihleri arası”Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması” işlemlerini e-Okul üzerinden ve ortaokul müdürlükleri üzerinden başlatıyor. LGS tercihleri-yerleştirme sonuçları ise 30 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşecek. Yerleştirmeden sonra 4 kez nakil işlemleri yapılacak. İlk nakil başvuruları 06-10 Ağustos 2018 tarihleri arası yapılırken, birinci nakil sonuçları 13 Ağustos 2018. İkinci nakil başvuruları 13 Ağustos-17 Ağustos arasında yapılıyor. İkinci nakil başvuru sonuçları, 19 Ağustos 2018 tarihinde yapılıyor. Üçüncü nakil başvuruları 27 Ağustos – 31 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılıyor, 3 Eylül 2018 tarihinde sonuçlar açıklanıyor. Sonuncu (dördüncü) nakil başvuruları 3 Eylül – 6 Eylül arasında yapılıyor, sonuçlar 8 Eylül'de açıklanıyor

4 nakil sonrası hiçbir okula giremeyen öğrenciler için 10 Eylül – 14 Eylül tarihleri arası başvurular gerçekleşiyor. Ayrıca aynı tarihlerde “Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması” işlemleri gerçekleşiyor.







