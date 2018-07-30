TEOG sistemi sona ererken bu yıl ilk kez LGS gerçekleşti. Yaklaşık bir milyon öğrenci sınava katıldı. Sınav sonuçları 16 Haziran'da açıklandı ardından tercih başvuru işlemleri başladı. Lise adayları, "Merkezi sınavla Öğrennci Alan Okullar", "Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar" ve "Pansiyonlu Okullar" olmak üzere üç grupta tercih yaptılar.

TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR

Bugün yüz binlerce öğrenci için büyük gün geldi çattı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bugün tercih sonuçlarını açıklıyor. Öğrencilerin gözü kulağı MEB'de olacak. Fakat sonuçların açıklanacağı saat henüz belli değil. Bu nedenle lise adayları "LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusuna cevap arıyorlar.

LGS tercih sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linke tıklayınız.

LGS TERCİH SONUÇLARI

LGS TERCİH TAKVİMİ

MEB kılavuzunda geçen takvime göre, bakanlık şu tarihler arasında LGS tercih işlemlerini gerçekleştiriyor: 27 Haziran- 13 Temmuz 2018 tarihlerinde bakanlık “Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanmasını gerçekleştiriyor. 2 Temmuz 2018 tarihinde ise “Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı” yayınlanırken, 2 Temmuz 2018 tarihi ile 13 Temmuz 2018 tarihleri arası”Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması” işlemlerini e-Okul üzerinden ve ortaokul müdürlükleri üzerinden başlatıyor. LGS tercihleri-yerleştirme sonuçları ise 30 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşecek. Yerleştirmeden sonra 4 kez nakil işlemleri yapılacak. İlk nakil başvuruları 06-10 Ağustos 2018 tarihleri arası yapılırken, birinci nakil sonuçları 13 Ağustos 2018. İkinci nakil başvuruları 13 Ağustos-17 Ağustos arasında yapılıyor. İkinci nakil başvuru sonuçları, 19 Ağustos 2018 tarihinde yapılıyor. Üçüncü nakil başvuruları 27 Ağustos – 31 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılıyor, 3 Eylül 2018 tarihinde sonuçlar açıklanıyor. Sonuncu (dördüncü) nakil başvuruları 3 Eylül – 6 Eylül arasında yapılıyor, sonuçlar 8 Eylül'de açıklanıyor

4 nakil sonrası hiçbir okula giremeyen öğrenciler için 10 Eylül – 14 Eylül tarihleri arası başvurular gerçekleşiyor. Ayrıca aynı tarihlerde “Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması” işlemleri gerçekleşiyor.

lgs preferred results



































