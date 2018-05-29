LGS’de başarılı olmanın 5 yolu
1.2 milyon öğrenci ve velinin büyük bir merakla beklediği Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) sayılı günler kaldı. Yeni sınav sistemi hakkında bilgi veren Bilgi Koleji Genel Koordinatörü Yaşar Solak, LGS’de başarılı olmanın 5 yolunu açıkladı.
TEOG sınavlarının kaldırılmasıyla birlikte liselere girişte yeni sınav sistemi uygulanmaya başlanıyor. Yeni Liseye Kayıt Sistemi (LKS) kapsamında, sekizinci sınıfta okuyan öğrenciler, 2 Haziran 2018 Cumartesi yapılacak LGS’ye girecek.
Yeni sistem ve LGS hakkında bilgi veren Bilgi Koleji Genel Koordinatörü Yaşar Solak, “1.2 milyon öğrenci ve velinin büyük bir merakla beklediği LGS’ye sayılı günler kaldı. Yeni sınav sistemi konusunda hem öğrenci hem de velilerimizin kafası karışık. Ancak bu karışıklığa son vermek mümkün” dedi.
Solak, “Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak ve iki bölüm hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 60 dakika olacak. Sözel bölümde, 8’inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek” dedi.
Yeni sistemde sınava girme mecburiyetinin kalktığını belirten Solak, “Öğrenciler TEOG'da mutlaka sınava girmek zorundaydı. Yeni sistemle birlikte sınav mecburiyeti ortadan kalktı. Sınava giren ve sınava girmeyen öğrencilerin 5 tercih hakkı bulunacak. Sınava girmeyen öğrenciler, adresine en yakın okulları tercih edebilecek. Sınava giren öğrenciler ise puanlarına göre 5 tercihte bulunabilecek. Eğer öğrenci, herhangi bir tercihine yerleşemezse adresine en yakın okula kaydını yaptırabilecek. Sınavı kazanamayan ya da sınava girmeyen yaklaşık 1 milyon öğrenci ise adrese yakın liselere kayıt yaptıracak. Yaklaşık 400 bin öğrenci Anadolu ve Fen liselerine girebilecek” diye konuştu.
LGS’de başarılı olmanın 5 yolu
Solak, yaklaşan LGS öncesinde sınavda başarılı olmanın 5 yolunu şöyle sıraladı:
- Öğrenciler öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı örnek soruları tek tek çözmeli ve buna benzer sorular üzerinde çalışmalıdır.
- Yeni sistemde öğrencilerin yalnızca bilgi düzeyi değil aynı zamanda yorumlama, analiz etme ve sentezleme gibi daha üst düzey düşünme yetilerinin ölçülmesi amaçlanıyor. Bu yüzden öğrenciler konuyu iyice özümsemeliler. Hatta konuları farklı biçimlerde ele alıp, analiz ederek kendi yorumları ile birleştirmeliler.
- Özellikle örnek Türkçe soruları incelendiği zaman uzun paragrafların yer aldığı, tek bir paragraftan dört farklı soru sorulduğunu görüyoruz. Bu açıdan öğrencilerin mutlaka kitap okuma alışkanlığını geliştirmesi gerekiyor.
- Soruların genelinde öğrencilerin bilgiyi kullanma gücünü ölçen bir yapı var. Bu sebeple öğrenciler, konu çalışması yaparken aynı zamanda konunun ve bilgilerin gündelik hayatta nasıl kullanılacağı üzerine düşünmelidir. Konu ile ilgili bilgilerin gerçek hayattan örnekler ile desteklenerek çalışması gerekiyor.
- Öğrenciler birinci dönem konularını mutlaka tekrar gözden geçirmelidir. Böylece tüm bilgi eksiklerini tamamlar ve onları analiz ederek yorumlayabilirler.