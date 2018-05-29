TEOG sınavlarının kaldırılmasıyla birlikte liselere girişte yeni sınav sistemi uygulanmaya başlanıyor. Yeni Liseye Kayıt Sistemi (LKS) kapsamında, sekizinci sınıfta okuyan öğrenciler, 2 Haziran 2018 Cumartesi yapılacak LGS’ye girecek.

Yeni sistem ve LGS hakkında bilgi veren Bilgi Koleji Genel Koordinatörü Yaşar Solak, “1.2 milyon öğrenci ve velinin büyük bir merakla beklediği LGS’ye sayılı günler kaldı. Yeni sınav sistemi konusunda hem öğrenci hem de velilerimizin kafası karışık. Ancak bu karışıklığa son vermek mümkün” dedi.

Solak, “Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak ve iki bölüm hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 60 dakika olacak. Sözel bölümde, 8’inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek” dedi.

Yeni sistemde sınava girme mecburiyetinin kalktığını belirten Solak, “Öğrenciler TEOG'da mutlaka sınava girmek zorundaydı. Yeni sistemle birlikte sınav mecburiyeti ortadan kalktı. Sınava giren ve sınava girmeyen öğrencilerin 5 tercih hakkı bulunacak. Sınava girmeyen öğrenciler, adresine en yakın okulları tercih edebilecek. Sınava giren öğrenciler ise puanlarına göre 5 tercihte bulunabilecek. Eğer öğrenci, herhangi bir tercihine yerleşemezse adresine en yakın okula kaydını yaptırabilecek. Sınavı kazanamayan ya da sınava girmeyen yaklaşık 1 milyon öğrenci ise adrese yakın liselere kayıt yaptıracak. Yaklaşık 400 bin öğrenci Anadolu ve Fen liselerine girebilecek” diye konuştu.

LGS’de başarılı olmanın 5 yolu

Solak, yaklaşan LGS öncesinde sınavda başarılı olmanın 5 yolunu şöyle sıraladı:



