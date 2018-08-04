LGS’den sonra YKS krizi kapıda! Binlerce öğrenci yerleşemeyebilir

Üniversiteye geçişte yeni uygulamaya konulan sistemle bir önceki yılın dörde ayrılan sayısal yerleştirme puan türleri teke indirilince on binlerce tıp adayı mağdur edildi. Geçen yıl tıp fakültelerini tercih edecek öğrenciler MF3 puan türünden tercihlerini gerçekleştirirken, bu yıl dört ayrı puan türü tek puan türüne dönüştürüldü. Yeni düzenleme en büyük darbeyi tıp okumak isteyen öğrencilere vurdu. Eski sisteme göre sıralaması 30 binlerde olan bir tıp fakültesi adayının sıralaması yeni sisteme göre 50 binleri geçiyor. Durum böyle olunca da büyük bir mağduriyet doğuyor. Öğrencilerin mağduriyetinin yanında tıp fakültelerinin de kontenjanlarının boş kalması tehlikesi bulunuyor.

YÖK, YKS sonuçları ile tıp fakültelerine girmek isteyen öğrencilere 40 bin barajını koymuştu. Tepkiler üzerine baraj yüzde 50’ye çekildi. Ancak yüzde 50’lik barajın da mağduriyetleri önleyemeyeceğini belirten uzmanlar, barajın yüzde 75’lere çekilmesinin doğru olacağını belirtiyor.

'BEYİN GÖÇÜ OLACAK'

Uzmanlar "Hukuk programlarının başarı sırası sınırlaması en düşük 190 bininci, mühendislik programlarının en düşük 300 bininci, mimarlık programlarının en düşük 250 bininci, tıp programlarının en düşük 50 bininci aday tercih yapacak. Ancak bu rakamın tıp adayı öğrenciler için 75 bin barajına yükseltilmesi binlerce öğrencinin tıp tercihi için yolunu açacak olup aksi halde oluşacak büyük mağduriyetlerin ardından Türkiye'den yeni bir beyin göçü yurt dışındaki tıp eğitimi veren kurumlara akacak. Öğrencilerin mağduriyetlerini gidermek, beyin göçünün önüne geçmek ve adaleti sağlamak için YÖK'ün tercihler başlamadan tıp barajındaki sıralamayı 75 bin seviyelerine çekmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Yeni düzenleme ile mağdur olan ve hak kaybı yaşayan on binlerce tıp fakültesi adayının gözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da. Tıp fakültesi adayı gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya el atarak barajı yüzde 75’ler seviyesine çıkarmasını bekliyor.

DHA