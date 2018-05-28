Liselere geçişte uygulanacak yeni sisteme göre, isteyen öğrenciler yüksek puanlı okullarda eğitim almak için Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) katılacak, isteyenler de adrese dayalı olarak evine en yakın okula yerleştirilecek.

Sınavlar arasında 45 dakika mola

LGS, sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşacak. Sözel bölümde Türkçe dersinden 20; T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden 10’ar olmak üzere toplam 50 soru çıkacak. Sözel bölüm için adaylara 75 dakika süre verilecek. Bu oturum saat 09.30’da başlayacak. Sözel bölümden sonra 45 dakika mola verilecek. Aradan sonra, saat 11.30’da ise sayısal bölüm oturumu başlayacak. Sayısal bölümde ise matematik ve fenden 20’şer soru yer alacak. Bu oturumda adaylar 40 soruyu 60 dakikada çözecek. İki oturum arasında öğrenciler sınava girdikleri okuldan ayrılamayacak.

3 yanlış 1 doğruyu götürecek

Sınav, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak. Sorular 8’inci sınıf müfredatından çıkacak. MEB’in yaptığı açıklamaya göre; öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, analiz yapma, problem çözme ve eleştirel düşünme tarzında sorular olacak. LGS’de 3 yanlış 1 doğruyu götürecek. Bu nedenle öğrencilerin emin olmadığı soruları boş bırakması önemli. LGS, MEB tarafından belirlenen okullarda yapılacak. Öğrencilerin LGS’ye girebilmesi için yanlarında geçerli kimlik belgesi ve sınava giriş belgesinin de olması gerekiyor. Sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüklerinden onaylatarak alabilecek.

BAŞARI REÇETESİ

BAMDER’den (Başarıyı Artırma Derneği) Eğitimci Zehra Meral Dinçşahin, sınavda başarılı olabilmenin ipuçlarını verdi.

● Sınav döneminde aileler yapıcı telkinlerle çocukları sınava hazırlamalı.

● İleriye dönük hedefler ve olumlu örnekler üzerine konuşulmalı.

● Çocuklara bu dönemde ‘asla sen yapamazsın’ dememeli.

● Çocuklar uyumadan en az 2 saat önce televizyon, bilgisayar ve sosyal medyadan uzak kalmalı. Çünkü zihin uyumadan önce neyle meşgul ise gün içerisinde o şekilde ilerliyor. Zihni boşaltmak, dikkat ve odaklanmanın en temel kuralı.

● Sınavın yaklaştığı şu son günlerde derslere sistem dahilinde aralar verilmeli. Bu aralarda sevdiği bir işle meşgul olması sağlanabilir.