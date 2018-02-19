Liam Gallagher: Alman polisi dişlerimi söktü

Yıllar önce dağılan İngiliz müzik grubu Oasis’in eski solisti Liam Gallagher, grupla 2002’de konser için gittikleri Almanya’nın Münih kentinde polisle yaşadıkları kavgaya dair ilginç iddialarda bulundu

Liam Gallagher: Alman polisi dişlerimi söktü
Liam Gallagher, Münih’teki bir otelin barında çıkan kavgada bir polisi tekmelemiş ve kendisi de iki ön dişini kaybetmişti. Kavga sırasında otele 80 polis sevk edilmişti.

İngiliz müzisyen, ön dişlerini kavga sırasında kaybettiğini düşünmediğini söylerken, kendisi baygınken polislerin dişlerini penseyle söktüğünü iddia etti.

LIAM GALLAGHER'DEN OLAY İDDİA!


Liam Gallagher, “Onlar merdivenlerden düşerek dişlerimi çarptığımı söyledi. Ama bu olsa dişlerim kırılırdı, değil mi? Tamamen çıkmazlardı” ifadelerini kullandı.

Dişlerinin ağzına gelen bir darbeyle sökülmüş olması durumunda dudaklarında yara ya da şişme olacağını ancak hiçbir iz bulunmadığını belirten İngiliz müzisyen, “Alman polisi dişlerimi penseyle söktü” diye konuştu.


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