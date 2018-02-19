Liam Gallagher: Alman polisi dişlerimi söktü

LIAM GALLAGHER'DEN OLAY İDDİA!

Can Hakman

’teki bir otelin barında çıkan kavgada bir polisi tekmelemiş ve kendisi de iki ön dişini kaybetmişti. Kavga sırasında otele 80 polis sevk edilmişti.İngiliz müzisyen, ön dişlerini kavga sırasında kaybettiğini düşünmediğini söylerken, kendisi baygınken polislerin dişlerini penseyle söktüğünü iddia etti.“Onlar merdivenlerden düşerek dişlerimi çarptığımı söyledi. Ama bu olsa dişlerim kırılırdı, değil mi? Tamamen çıkmazlardı” ifadelerini kullandı.Dişlerinin ağzına gelen bir darbeyle sökülmüş olması durumunda dudaklarında yara ya da şişme olacağını ancak hiçbir iz bulunmadığını belirten İngiliz müzisyen, “Alman polisi dişlerimi penseyle söktü” diye konuştu.