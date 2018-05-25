Libya’nın doğusundaki Bingazi şehrinde dün gece bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Olayda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği 20’den fazla kişinin yaralandığı açıklandı. İnsanların en sık kullandığı cadde olan ve Tibesti Oteli'ne yakın bir yerde patlayan bomba sivillerin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bombalı saldırıya ilişkin daha fazla detay açıklanmazken caddede park halinde bulunan 8 aracın imha edildiği aktarıldı. Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan Libya'nın en büyük ikinci şehri olan Bingazi, komutan Halife Haftar liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu (LNA) tarafından kontrol ediliyor.