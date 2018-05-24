Lice’de çatışma: 1 asker yaralandı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker yaralandı. Hava destekli geniş kapsamlı operasyonun başlatıldığı bölgede, Kobra tipi helikopterler teröristlerin geçiş güzergahlarını ateş altına aldı

24 Mayıs 2018, Perşembe 19:24 Son Güncelleme: 24 Mayıs 2018, Perşembe 19:27
A A

Lice ilçesi Birlik köyü kırsalında güvenlik güçleri, bir grup PKK’lı terörist ile sıcak temas sağladı. Teröristlerin, güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrılarına ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, açılan ilk ateşte bir asker yaralanırken, teröristler arazi şartlarından faydalanarak kaçtı.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Çatışmanın ardından teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiği bölgede Kobra tipi helikopterler teröristlerin geçiş güzergahını ateş altına aldı.

Operasyon sürüyor.

DİYARBAKIR (İHA)

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER