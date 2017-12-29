Liderlerin nerede yeni yıla gireceği belli oldu

Serap Belovacıklı

ile siyasi parti liderlerinin yeni yılı nerede karşılayacağı belli oldu.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yılı İstanbul'da karşılayacak.Başbakan Binali Yıldırım ise yılın son gününü, parti çalışmalarına ayıracak. Yıldırım, 31 Aralık Pazar günü AK Parti'nin Burdur ve Isparta 6. olağan il kongrelerine katılacak.'nun yarın Adana il kongresine katılması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun yeni yıla da Ankara'da ailesiyle gireceği bildirildi.de yılbaşında Ankara'da olacak.BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise yeni yıla Ankara'da girecek.DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yılbaşını İstanbul'da ailesiyle geçirecek. Aksakal, yeni yılın ilk haftasında ise Trakya'da bölge toplantılarıyla parti çalışmalarına devam edecek.ise İstanbul'da ailesiyle yılbaşını geçirecek.