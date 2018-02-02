Lidya Grup 2018'de büyümeye devam edecek

İHTİYAÇLAR ANALİST BAKIŞ AÇISIYLA TESPİT EDİLİYOR

Zirvede 5, 10, ve 15 yıl çalışanlar ile 2017 yılında farklı kategorilerde başarı gösterenlere teşekkür plaketleri verildi.

Senim Tanay

Büyüme odaklı olarak yeni fırsatlara odaklandıklarını kaydeden Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz şunları söyledi: "Bizim için şartlar ne olursa olsun enerjimiz ve moralimiz daima zirvededir, hedeflerimiz büyüktür ve en önemlisi de sermayemiz güçlüdür. Her türlü dalgalı denizde de büyümeye devam ederiz. Lidya Grup’un DNA’sı büyüme odaklıdır. Daima yeni fırsatlara odaklanarak, tüm gücümüzle çalışıyoruz. Yatırım, büyümenin anahtarıdır. Bu yıl yüzde 20’nin üzerinde büyüme hedefliyoruz.Müşterilerin ihtiyaçlarının analist bakışıyla tespit edildiğini anlatan Lidya Grup Kurumsal Satış Direktörü Betül Kayacık, "Müşterinin ihtiyaçlarının tespitinde Lidya Print Management (LPM) süreçlerini işleyerek doğru çözümlere ulaşıyoruz. Ortaya çıkan veriler eşliğinde de entegre çözümümüzü ulaştırıp projelerimizi hayata geçiriyoruz" dedi.