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Lidya Grup 2018'de büyümeye devam edecek

Dijital baskı sektörünün lideri Lidya Grup, ülke genelindeki 100’ün üzerindeki çalışanı ve Türkiye distribütörü olarak temsil ettiği Xerox, Epson ve EFI markalarının üst düzey yetkilileri ile Lidya Grup 2018 Zirvesi’nde bir araya geldi

02 Şubat 2018, Cuma 16:44
Lidya Grup 2018'de büyümeye devam edecek
Büyüme odaklı olarak yeni fırsatlara odaklandıklarını kaydeden Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz şunları söyledi: "Bizim için şartlar ne olursa olsun enerjimiz ve moralimiz daima zirvededir, hedeflerimiz büyüktür ve en önemlisi de sermayemiz güçlüdür. Her türlü dalgalı denizde de büyümeye devam ederiz. Lidya Grup’un DNA’sı büyüme odaklıdır. Daima yeni fırsatlara odaklanarak, tüm gücümüzle çalışıyoruz. Yatırım, büyümenin anahtarıdır. Bu yıl yüzde 20’nin üzerinde büyüme hedefliyoruz.

İHTİYAÇLAR ANALİST BAKIŞ AÇISIYLA TESPİT EDİLİYOR

Müşterilerin ihtiyaçlarının analist bakışıyla tespit edildiğini anlatan Lidya Grup Kurumsal Satış Direktörü Betül Kayacık, "Müşterinin ihtiyaçlarının tespitinde Lidya Print Management (LPM) süreçlerini işleyerek doğru çözümlere ulaşıyoruz. Ortaya çıkan veriler eşliğinde de entegre çözümümüzü ulaştırıp projelerimizi hayata geçiriyoruz" dedi.


Zirvede 5, 10, ve 15 yıl çalışanlar ile 2017 yılında farklı kategorilerde başarı gösterenlere teşekkür plaketleri verildi. 
 
 
 


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