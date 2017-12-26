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Lidya Grup'tan 2018 yılında yüzde 20 büyüme hedefi

2017 yılını 3. çeyreğin tüm olumsuzluklarına rağmen yüzde 25 ila 27 arasında bir büyümeyle kapatacaklarını belirten Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz, 2018 yılında yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme planladıklarını açıkladı

26 Aralık 2017, Salı 15:56
Lidya Grup'tan 2018 yılında yüzde 20 büyüme hedefi
Türkiye'de ve dünya pazarlarında şartlar ne olursa olsun daima büyümeye ve yeni fırsatlara odaklandıklarını anlatan Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz şunları söyledi: “Dijital baskı sektöründe dünya devleri arasında bulunan Xerox, Epson ve EFI markalarının Türkiye distribütörüyüz. Lidya Grup olarak sermayemiz güçlü, iş yapabilme kapasitemiz yüksek, hedeflerimiz büyük, enerjimiz ve moralimiz zirvede. Tüm bunları birleştirdiğinizde başarıyı da beraberinde getiriyor. Ekonomilerde, zaman zaman sıkıntılar olabilir. Grup olarak biz daima yeni fırsatlara odaklanarak, tüm gücümüzle çalışıyoruz. Yatırım, büyümenin anahtarıdır. 2018 yılı da bizim açımızdan büyüme hedefiyle başlayacak bir yıl olacak” dedi.  

'GLOBAL PAZARDAKİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRECEĞİZ'

2018’de, Londra ofisiyle birlikte baskı çözümlerinde global pazarlardaki fırsatları değerlendireceklerini ifade eden Bekir Öz, “Türkiye pazarında elde ettiğimiz tecrübemizi ve başarılarımızı, global pazarlara taşımak için yola çıkıyoruz. İngiltere ofisimizden Avrupa, Orta doğu ve Afrika ülkelerine hizmet vermeyi planlıyoruz. Aynı zamanda Lidya Print Management (LPM) projemizde ciddi bir olgunluk sürecine geldik. Örneğin işletmesinde farklı markaların baskı makineleri olan müşterilerimiz, LPM projesi sayesinde sahip oldukları makineleri yüzde 25 daha verimli kullanabilecek” diye konuştu.


 
 
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