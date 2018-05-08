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Lima her gün kendisini terk eden sahibini bekliyor

İzmir Menemen ilçesinde evlenip başka bir kente taşınan sahibinin köpek oteline bıraktığı labrador cinsi Lima isimli köpek, 2,5 yıldır her gün kapının önüne gidip yaklaşık 2 saat sahibini bekliyor
 

Lima her gün kendisini terk eden sahibini bekliyor
Menemen ilçesinde 15 yaşındaki Lima isimli köpek, yaklaşık 3 sene önce, geri alınmak üzere Oktay Devecel’in sahibi olduğu köpek oteline bırakıldı.

Devecel, her misafiri gibi Lima’nın da her türlü gereksinimini karşıladı.

EVLENDİ, EŞİ KÖPEĞİ İSTEMEDİ


Sahipleri, 6 ay boyunca ödemeleri gereken ücreti ödedi, Lima’yı ziyarete gelip sevdi. Ancak Lima’nın sahibi, yaklaşık 2.5 yıl önce evlenip başka şehre taşındı ve evlendiği eşi köpeği istemedi.

Bu andan sonra Lima’yı ne ziyarete gelen oldu, ne de otel sahibine ücreti ödendi.
 

HER GÜN 2 SAAT KAPIDA SAHİBİNİ BEKLİYOR

Oktay Devecel, Lima’nın her gün uyanır uyanmaz kapının önüne gittiğini ve burada yaklaşık 2 saat eski dostunu beklediğini vurgulayarak, "Lima çok tatlı ama yaşlı bir köpek, bu yüzden kimse sahiplenmiyor. Onu kapının önünde görünce içim çok acıyor. Ücretleri ödenmese bile o hep benimle olacak" dedi.
 


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