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Lindsay Lohan iptal etti, yerine Bülent Ersoy geldi

 Bugün İzmir'de bir abiye gelinlik fuarına katılması beklenen Hollywood yıldızı Lindsay Lohan, bir arkadaşının vefatı üzerine anlaşmayı iptal etti. Son dakikada Lindsay Lohan yerine, Türk Sanat Müziği'nin vazgeçilmez ismi Bülent Ersoy ile anlaşıldı...

18 Ocak 2018, Perşembe 09:43
Lindsay Lohan iptal etti, yerine Bülent Ersoy geldi
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin evsahipliğinde, bu yıl 16-17 Ocak tarihleri arasında 12. kez düzenlenen IF Wedding Fashion kapsamında, abiye giyim markası Matrons, dünyaca ünlü yıldız Lindsay Lohan ile anlaşmıştı.


BÜLENT ERSOY FUARDA ABİYE GİYECEK


Sözcü'den Hale Ceylan Barlas'ın haberine göre, gelinlik fuarında abiye bir kıyafetle basının karşısına geçmesi planlanan Lindsay Lohan, bir arkadaşının vefatı nedeniyle son dakikada anlaşmayı iptal etti. Lindsay Lohan’ın karşılıklı olarak anlaşmayı feshetmesinden sonra marka oyuncunun yerine Bülent Ersoy ile anlaştı. Bülent Ersoy, bugün fuarda abiye bir kıyafet giyecek.



Lindsay Lohan son yıllarda İslam dinine duyduğu ilgi ile gündeme gelip, Türkiye’ye geldiğinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü…



Son olarak bir başörtüsü koleksiyonu hazırlığında olan Lindsay Lohan, özellikle Suriye’li mülteci çocuklara yaptığı yardımlarla da gündeme gelmişti..




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