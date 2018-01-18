Lindsay Lohan iptal etti, yerine Bülent Ersoy geldi



BÜLENT ERSOY FUARDA ABİYE GİYECEK

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Elif Bayram

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin evsahipliğinde, bu yıl 16-17 Ocak tarihleri arasında 12. kez düzenlenenkapsamında, abiye giyim markası Matrons, dünyaca ünlü yıldız Lindsay Lohan ile anlaşmıştı.Sözcü'den Hale Ceylan Barlas'ın haberine göre, gelinlik fuarında abiye bir kıyafetle basının karşısına geçmesi planlanan, bir arkadaşının vefatı nedeniyle son dakikada anlaşmayı iptal etti. Lindsay Lohan’ın karşılıklı olarak anlaşmayı feshetmesinden sonra marka oyuncunun yerine Bülent Ersoy ile anlaştı. Bülent Ersoy, bugün fuarda abiye bir kıyafet giyecek.son yıllarda İslam dinine duyduğu ilgi ile gündeme gelip, Türkiye’ye geldiğinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü…Son olarak bir başörtüsü koleksiyonu hazırlığında olan, özellikle Suriye’li mülteci çocuklara yaptığı yardımlarla da gündeme gelmişti..