Türkiye dostu dünyaca ünlü yıldız Lindsay Lohan, iş insanı Murat Aslan'la birlikte... İddiaya göre ikili Yunan adası Mikanos'ta tanışıp sevgili oldular. Bu sürpriz birliktelik sonrası ünlü iş insanı hakkındaki bilgiler merak edilirken "Murat Aslan kimdir?" sorusu da gündem olmuş durumda...

MURAT ASLAN KİMDİR?

Murat Aslan Uludağ'daki Kartanesi Otel'in sahibi. Aslan Nakliyat'ın da yönetim kurulunda. 2005'te Deniz Akkaya ile birlikteydi. Deniz Akkaya, Murat Aslan'ın kendisini dövdüğünü ve kulağını sağır ettiğini söyleyerek dava açmıştı. Murat Aslan 1 yıl hapis cezası almış bu da 9 bin TL para cezasına çevrilmişti.

Murat Aslan'ın Deniz Akkaya'dan önce 2001 yılında Demet Şener ile birliktelik yaşadığı da biliniyor.

Murat Aslan 2009'da sosyetik iş insanı, Lotus İnşaat'ın ortaklarından Beyza Uyanoğlu ile Beşiktaş’taki Four Seasons Otel’de evlendi.

Bu evlilikten bir çocukları oldu. 20017'de 8 yıllık evlilikten sonra boşandılar.

HİZMETÇİSİNİN GAZABINA UĞRADI

Murat Aslan geçen aylarda evdeki yardımcısının gazabına uğradı. Aslan, Miami'de tatildeyken hizmetçi, gece eve aldığı üç erkek tanıdığıyla evdeki kasayı soymaya çalıştı. Evde anormal bir durum olduğunu düşünen komşular polisi çağırınca, üç erkek kasayı açamadan kaçtı. Yardımcı kadın ise sorguda suçunu itiraf etmiş ve tutuklanıp cezaevine kondu.



