Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Lindsey Vonn’a Donald Trump linci

“Altın madalya kazanırsam Beyaz Saray’a gitmeyeceğim. Ben Trump’ı değil, Amerikan halkını temsil ediyorum” diyen 33 yaşındaki sporcu için “Öl”, “Sakat kal” gibi mesajlar atıldı

Lindsey Vonn’a Donald Trump linci
Sözleri ve uygulamalarıyla ülkesi ABD'yi ikiye bölen Başkan Donald Trump sporcuları da olumsuz etkiledi.

Dünyanın en önemli sportif figürlerinden biri olan ünlü kayakçı Lindsey Vonn, devam eden PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini Super-G'de kürsünün çok uzağında kalınca, Trump taraftarlarınca adeta linç edildi.
 

"ÖL, SAKAT KAL!"


Oyunlar öncesi “Altın madalya kazanırsam Beyaz Saray'a gitmeyeceğim. Ben Trump'ı değil, Amerikan halkını temsil ediyorum” diyen 33 aşındaki Vonn için “Öl”“Sakat kal” gibi mesajlar da atıldı.

Efsane kayakçı bu yorumlara “Tacizcilerin, trollerin işi bu. Önlerindeki bilgisayarlar ve ellerindeki telefonlarla sizi yenmek istiyorlar ama ben yenilmedim. Ben yine Lindsey Vonn'um” karşılığını verdi.

limpiyat ve dünya şampiyonalarında 3'ü altın 9 madalya kazanan Vonn'un, Dünya Kupası'ndaki kürsü sayısı 135…


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ümit Özat: ‘Çocuk istismarına kalkışanları Taksim’in ortasında sallandıracaksın’

Ümit Özat: ‘Çocuk istismarına kalkışanları Taksim’in ortasında sallandıracaksın’
Kardemir Karabükspor’da başkan ve yönetimi görevi bırakıyor

Kardemir Karabükspor’da başkan ve yönetimi görevi bırakıyor
İki kez kanseri yenen Türk sporcu Balkan şampiyonu oldu

İki kez kanseri yenen Türk sporcu Balkan şampiyonu oldu
Ali Koç'tan yüzyılın bombası!

Ali Koç'tan yüzyılın bombası!
Galatasaray Jaunesse ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Galatasaray Jaunesse ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Roma’nın golcüsü Edin Dzeko’dan Cengiz Ünder’e övgü dolu sözler

Roma’nın golcüsü Edin Dzeko’dan Cengiz Ünder’e övgü dolu sözler
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın Abdülkadir Ömür ısrarı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın Abdülkadir Ömür ısrarı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den hakem tartışmalarına yorum

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den hakem tartışmalarına yorum
Bennell’a cinsel istismar suçundan 31 yıl ceza

Bennell’a cinsel istismar suçundan 31 yıl ceza
Almanya'da Beşiktaş'ı bekleyen tehlike!

Almanya'da Beşiktaş'ı bekleyen tehlike!
Scoutlar tribünde! Beşiktaş'tan 3 isme yakın takip

Scoutlar tribünde! Beşiktaş'tan 3 isme yakın takip