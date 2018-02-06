Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Linet: Bir Yahudi olarak Türkiye'de güvendeyim

Şarkıcı Linet verdiği röportajda bir Yahudi olarak kendisini Türkiye'de güvende hissettiğini söyledi. Zeytindalı harekatıyla ilgili olarak da "Vatanımız için tabii ki savaşacağız." dedi

06 Şubat 2018, Salı 11:37
Linet: Bir Yahudi olarak Türkiye'de güvendeyim
'Bilir misin?' adlı yeni bir albüm çıkaran şarkıcı Linet, Günaydın'dan Özlem Avcı'ya konuştu:  ''Bir Yahudi olarak Türkiye'de güvendeyim'' deyip ekledi:

''Bana 'Neden Türkiye'de yaşıyorsun?' diye soruyorlar. Burası benim vatanım. Bu ülkede kimse bana hakaret etmedi. Osmanlı'dan bu yana, 600 yıldır bu topraklardayız''

Linet, "Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Kendimi hiç olmadığım kadar güvende hissediyorum. Hiç kimse bana hakaret etmedi, 'Defol git' demedi; tam tersine bana vatandaşlık verildi. Taa Osmanlı'dan bu yana 600 yıldır bu topraklardayız. Bizim bu topraklarda yaşama sebebimiz, Osmanlı ve Atatürk'tür. Bu, düşman kavgasına dönüşemez çünkü başlangıcımız dostluk üzerine." dedi.

''KUDÜS GİBİ DİNİ YERLER TÜM DÜNYAYA AİTTİR''

"ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs, Filistin'in başkentidir" diyerek tüm dünyaya çağrıda bulundu. Kudüs konusunda neler diyeceksiniz?" sorusuna ise sanatçı şöyle cevap verdi;

"Kudüs herkesindir çünkü üç dinin merkezi... Bu tür dini yerler tüm dünyaya aittir. Bir Yahudi olarak camiye gidip dua edebilirim, kiliseye gidip mum da yakabilirim. Bu tamamen Allah'la kul arasında. Gerçekten bir kardeş kavgasındayız; tüm dünyada kaos yaşanıyor. Gizli odalarda bizi kukla gibi birbirimize düşürüyorlar. Üçüncü dünya savaşı çıkarmaya çalışıyorlar. Artık tufaaya düşmeyelim."



''VATANIMIZ İÇİN SAVAŞACAĞIZ''

Linet, Zeytin Dalı Operasyonu sorusuna ise "Her ülke, vatandaşlarını korumak için sınırlarına sahip çıkmak zorunda. Herkes sınırlarını korumalı. Kendi vatanımız için tabii ki savaşacağız" şeklinde cevap verdi.

Şarkıcı Linet: Sperm bankasına gideceğim Şarkıcı Linet: Sperm bankasına gideceğim

Linet: Sevgilim olunca 'evli mi' diye kimlik kontrolü yapacağımLinet: Sevgilim olunca 'evli mi' diye kimlik kontrolü yapacağım

Linet, Kudüs'te Ağlama Duvarı ve Mescidi Aksa'yı ziyaret ettiLinet, Kudüs'te Ağlama Duvarı ve Mescidi Aksa'yı ziyaret etti

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor yapan ünlüler

Spor yapan ünlüler
İşte ünlülerin eşleri (Fazilet Hanım'ın gerçek hayattaki eşine bakın)

İşte ünlülerin eşleri (Fazilet Hanım'ın gerçek hayattaki eşine bakın)
Naomi Campbell: İç çamaşırıyla yürümekten nefret ederdim

Naomi Campbell: İç çamaşırıyla yürümekten nefret ederdim
Ünlülerin şaşırtan benzerleri

Ünlülerin şaşırtan benzerleri
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı bu sene mezun oluyor (Ünlülerin çocukları)

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı bu sene mezun oluyor (Ünlülerin çocukları)
Banu Alkan'ın eski sevgilisi Murat Taşdemir'in son haline bakın (Ünlülerin inanılmaz değişimi)

Banu Alkan'ın eski sevgilisi Murat Taşdemir'in son haline bakın (Ünlülerin inanılmaz değişimi)
VJ Bülent yıllar sonra ortaya çıktı! Artık bambaşka bir hayatı var

VJ Bülent yıllar sonra ortaya çıktı! Artık bambaşka bir hayatı var
Rus oyuncu Andrey Polyanin: Kemal Sunal filmleriyle Türkçe'yi öğrendim

Rus oyuncu Andrey Polyanin: Kemal Sunal filmleriyle Türkçe'yi öğrendim
Kerem Tunçeri podyumların 'en uzun bacaklı' mankeniyle tanışmak istiyor

Kerem Tunçeri podyumların 'en uzun bacaklı' mankeniyle tanışmak istiyor
Hayranları pislik içinde yaşayan Katie Price'ı topa tuttu: Domuz gibi yaşıyor

Hayranları pislik içinde yaşayan Katie Price'ı topa tuttu: Domuz gibi yaşıyor
Kate Middleton Londra Moda Haftası’nda sunuculuk yapacak

Kate Middleton Londra Moda Haftası’nda sunuculuk yapacak