Linet: Bir Yahudi olarak Türkiye'de güvendeyim

''KUDÜS GİBİ DİNİ YERLER TÜM DÜNYAYA AİTTİR''

''VATANIMIZ İÇİN SAVAŞACAĞIZ''

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Büşra Kamış

' adlı yeni bir albüm çıkaran, Günaydın'dan Özlem Avcı'ya konuştu: ''Birolarakde güvendeyim'' deyip ekledi:''Bana 'Neden Türkiye'de yaşıyorsun?' diye soruyorlar. Burası benim vatanım. Bu ülkede kimse bana hakaret etmedi. Osmanlı'dan bu yana, 600 yıldır bu topraklardayız''"Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Kendimi hiç olmadığım kadar güvende hissediyorum. Hiç kimse bana hakaret etmedi, 'Defol git' demedi; tam tersine bana vatandaşlık verildi. Taa Osmanlı'dan bu yana 600 yıldır bu topraklardayız. Bizim bu topraklarda yaşama sebebimiz, Osmanlı ve Atatürk'tür. Bu, düşman kavgasına dönüşemez çünkü başlangıcımız dostluk üzerine." dedi."ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs, Filistin'in başkentidir" diyerek tüm dünyaya çağrıda bulundu. Kudüs konusunda neler diyeceksiniz?" sorusuna ise sanatçı şöyle cevap verdi;"Kudüs herkesindir çünkü üç dinin merkezi... Bu tür dini yerler tüm dünyaya aittir. Bir Yahudi olarak camiye gidip dua edebilirim, kiliseye gidip mum da yakabilirim. Bu tamamen Allah'la kul arasında. Gerçekten bir kardeş kavgasındayız; tüm dünyada kaos yaşanıyor. Gizli odalarda bizi kukla gibi birbirimize düşürüyorlar. Üçüncü dünya savaşı çıkarmaya çalışıyorlar. Artık tufaaya düşmeyelim."sorusuna ise "Her ülke, vatandaşlarını korumak için sınırlarına sahip çıkmak zorunda. Herkes sınırlarını korumalı. Kendi vatanımız için tabii ki savaşacağız" şeklinde cevap verdi.