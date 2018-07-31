Yakında LinkedIn mobil uygulamasını kullanarak sesli mesajlar göndermek mümkün olacak. Platformun iOS ve Android uygulamaları önümüzdeki birkaç hafta içerisinde bu özelliğe kavuşacak. Birine mesaj yazarken sanal klavyenizin yanında bir mikrofon ikonu göreceksiniz ve bu ikona dokunarak özelliğe erişebileceksiniz.

DAHA KOLAY İLETİŞİM KURULMASI AMAÇLANIYOR

Microsoft'a ait platform paylaştığı makalede, kullanıcıların bu özelliği kullanarak daha kolay iletişim kurmasını umduğunu söyledi. Bir sesli mesaj en fazla 1 dakika uzunluğunda olabilecek. Özelliği sadece mobil uygulamalardan kullanabileceksiniz, ancak web tarayıcısından size gelen sesli mesajları dinlenlemekte serbest olacaksınız.

Bazı kullanıcılar spam mesajların daha kötü hale gelmesinden endişeleniyor. Zaten tanımadığınız onlarca insandan gelen mesajı kontrol etmek zorunda olmanın üstüne bir de sesli spam mesajlar eklenirse kullanıcı memnuniyeti artmak yerine azalabilir.

LinkedIn'e göre sesli mesajlar özellikle yazmanın çok vakit alacağı durumlarda kullanışlı olacak. (Hürriyet)