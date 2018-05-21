Galatasaray'ın Sevilla'da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Lionel Carole, resmi Twitter hesabından dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

Sarı Kırmızılılar'ın şampiyonluğunu kutlayan Fransız sol bek, "Aslan olmaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

30 Haziran'da kiradan dönecek olan 27 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı, Cim Bom'da kalmak istediği şeklinde yorumlandı.