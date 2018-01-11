Lionel Messi Arda Turan'a selam bile vermiyor

"MESSI ARDA'YA SELAM BİLE VERMİYOR"

"ARDA'YI GÖNDERİN"

Erdinç Şahin

Devre arası transfer döneminden'dan ayrılmasına kesin gözü ile bakılanekiplerindenile anlaşma sağladığı ve önümüzdeki günlerde resmi açıklamalarının yapılması bekleniyor.Yıllar sonra Türkiye'ye yeniden dönecek olanile ilgili olarak İspanyol spor sitesiçok konuşulacak bir iddia geldi.'nın Arjantinli yıldızıile arasının bozuk olduğu iddia edildi. Haberde yer alan iddiaya göre; Messi, soyunma odasında bile Arda Turan'a selam vermiyor.'a karşı böyle bir tavır almasının nedeninin, milli oyuncunun yeteri kadar çalışmaması ve takımın başarısı için yeterli gayreti göstermiyor olması gösterildi.'ın iyi bir kapasitesi olması rağmen yeterli çalışmayı göstermeyerek bunu ortaya koyamadığı ve Arjantinli oyuncunun da'dan ayrılmasına sıcak baktığı belirtildi.'nin dehiç güvenmediği bu nedenlede takımdan gönderilmesine ve yeni transfer edilen Coutinho'ya Arda'nın forma numarası olan 7'nin verilmesini istediği belirtildi.