Lionel Messi'den Arda Turan mesajı



'HER ZAMAN GÖZÜMÜZ ÜZERİNDE OLACAK'



'KELİMELER KİFAYETSİZ KALIR'

Haber Merkezi

Barcelona'nın dünya yıldızı futbolcusu Lionel Messi, takımdan ayrılan arkadaşları için bir veda mesajı yayınladı. Arjantinli yıldıziçin, 'Kariyerindeki bir sonraki basamak olan ülkende sana başarılar diliyorum. Eminim ki çok iyi olacaksın' ifadelerini kullandı.Messi ayrıca takımdan ayrılanve Javier Mascherano için de mesaj gönderdi. Messi, "Rafinha, sana İtalya'da başarılar diliyorum. Her zaman gözümüz üzerinde olacak., "Birlikte o kadar maçlar oynadık ve zaman geçirdik ki, kelimeler kifayetsiz kalır. Seni özleyeceğimi biliyorsun. Sensiz soyunma odasında bulunmak biraz tuhaf olacak; ama nasıl olsa milli takımda buluşacağız. Seni kucaklıyorum ve iyi dileklerimi gönderiyorum" dedi.