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Lionel Messi'den Arda Turan mesajı

Dünya yıldızı futbolcu Lionel Messi, Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olan Arda Turan ile birlikte eski takım arkadaşları için veda mesajı yolladı

24 Ocak 2018, Çarşamba 19:57
Lionel Messi'den Arda Turan mesajı
Barcelona'nın dünya yıldızı futbolcusu Lionel Messi, takımdan ayrılan arkadaşları için bir veda mesajı yayınladı. Arjantinli yıldız Arda Turan için, 'Kariyerindeki bir sonraki basamak olan ülkende sana başarılar diliyorum. Eminim ki çok iyi olacaksın' ifadelerini kullandı.


'HER ZAMAN GÖZÜMÜZ ÜZERİNDE OLACAK'


Messi ayrıca takımdan ayrılan Rafinha Alcantara ve Javier Mascherano için de mesaj gönderdi. Messi, "Rafinha, sana İtalya'da başarılar diliyorum. Her zaman gözümüz üzerinde olacak.


'KELİMELER KİFAYETSİZ KALIR'


Javier Mascherano, "Birlikte o kadar maçlar oynadık ve zaman geçirdik ki, kelimeler kifayetsiz kalır. Seni özleyeceğimi biliyorsun. Sensiz soyunma odasında bulunmak biraz tuhaf olacak; ama nasıl olsa milli takımda buluşacağız. Seni kucaklıyorum ve iyi dileklerimi gönderiyorum" dedi.



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