Lionel Messi hakkında şok iddia!

Pek çokları tarafından futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük futbolcuları arasında gösterilen Lionel Messi
'yle ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.
Futbolda gizli kalmış olayları yayımlamasıyla bilinen Football Leaks
'in paylaştığı belgelere göre Arjantinli süperstar ile Real Madrid
yönetimi arasında 2013 yılında bir transfer görüşmesi gerçekleşti.
İddialara göre Real yönetimi, o dönem Messi'nin serbest kalma bedeli olan 250 milyon euro
'yu ödemeye hazırdı ve Messi'ye de dudak uçuklatan bir teklifte bulundu.
MESSİ KABUL ETMEDİ
Yıllık 23,125 milyon euroluk
net bir teklifle Messi'nin başını döndüren Madrid kulübünün şu anda da hâlâ İspanya Başbakanı olan Mariano Rajoy
'a Arjantinli futbolcu hakkında vergi kaçırma davası açılmaması adına baskı yapma sözü verdiği de ortaya çıktı.
Belgelerde Messi'nin teklifi reddetmesi üzerine Real Madrid'in Gareth Bale
'e yöneldiği iddia edildi.
Erdinç Şahin