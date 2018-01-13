Lionel Messi hakkında şok iddia!

MESSİ KABUL ETMEDİ

Erdinç Şahin

Pek çokları tarafından futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük futbolcuları arasında gösterilen'yle ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.Futbolda gizli kalmış olayları yayımlamasıyla bilinen'in paylaştığı belgelere göre Arjantinli süperstar ileyönetimi arasında 2013 yılında bir transfer görüşmesi gerçekleşti.İddialara göre Real yönetimi, o dönem Messi'nin serbest kalma bedeli olan'yu ödemeye hazırdı ve Messi'ye de dudak uçuklatan bir teklifte bulundu.Yıllıknet bir teklifle Messi'nin başını döndüren Madrid kulübünün şu anda da hâlâ İspanya Başbakanı olan'a Arjantinli futbolcu hakkında vergi kaçırma davası açılmaması adına baskı yapma sözü verdiği de ortaya çıktı.Belgelerde Messi'nin teklifi reddetmesi üzerine Real Madrid'in'e yöneldiği iddia edildi.