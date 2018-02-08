Lionel Messi için büyük çılgınlık!

DEVREYE ARJANTİNLİLER GİRDİ

Erdinç Şahin

kulübüne yakınlığıyla bilinengazetesi, dünkü haberindekulübüyle yeni kontrat imzalamadan evvelyıllık 100 milyon euroluk teklifi reddettiğini yazmıştı.Ancak'nde boy gösterenkulübünün Arjantinli süperstardan vazgeçmeye niyetinin olmadığı ortaya çıktı.Kadrosunda Messi'nin eski takım arkadaşlaryi bulunduran Çin ekibinin Arjantinli futbolcuyu ikna etmek için bu isimleri devreye soktuğu öğrenildi.Çin kulübünün ayrıca yıldız futbolcunun sözleşmesinde yer alan 700 milyon euro'yu karşılayabilmek için arayışlara başladığı da belirtildi.