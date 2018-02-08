Lionel Messi için büyük çılgınlık!

Barcelona
kulübüne yakınlığıyla bilinen El Mundo Deportivo
gazetesi, dünkü haberinde Lionel Messi'nin
kulübüyle yeni kontrat imzalamadan evvel Hebei China Fortune'nun
yıllık 100 milyon euroluk teklifi reddettiğini yazmıştı.
Ancak Çin Süper Ligi
'nde boy gösteren Hebei China Fortune
kulübünün Arjantinli süperstardan vazgeçmeye niyetinin olmadığı ortaya çıktı.
DEVREYE ARJANTİNLİLER GİRDİ
Kadrosunda Messi'nin eski takım arkadaşları Javier Mascherano ve Ezequiel Lavezzi'
yi bulunduran Çin ekibinin Arjantinli futbolcuyu ikna etmek için bu isimleri devreye soktuğu öğrenildi.
Çin kulübünün ayrıca yıldız futbolcunun sözleşmesinde yer alan 700 milyon euro'yu karşılayabilmek için arayışlara başladığı da belirtildi.
Erdinç Şahin