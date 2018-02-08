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Lionel Messi için büyük çılgınlık!

Son olarak kasım ayında Barcelona'yla olan sözleşmesini 2021'e kadar yenileyen Lionel Messi ile ilgili Hebei China Fortune'nun çılgın bir girişim yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Lionel Messi için büyük çılgınlık!
Barcelona kulübüne yakınlığıyla bilinen El Mundo Deportivo gazetesi, dünkü haberinde Lionel Messi'nin kulübüyle yeni kontrat imzalamadan evvel Hebei China Fortune'nun yıllık 100 milyon euroluk teklifi reddettiğini yazmıştı.

Ancak Çin Süper Ligi'nde boy gösteren Hebei China Fortune kulübünün Arjantinli süperstardan vazgeçmeye niyetinin olmadığı ortaya çıktı.
 

DEVREYE ARJANTİNLİLER GİRDİ


Kadrosunda Messi'nin eski takım arkadaşları Javier Mascherano ve Ezequiel Lavezzi'yi bulunduran Çin ekibinin Arjantinli futbolcuyu ikna etmek için bu isimleri devreye soktuğu öğrenildi.

Çin kulübünün ayrıca yıldız futbolcunun sözleşmesinde yer alan 700 milyon euro'yu karşılayabilmek için arayışlara başladığı da belirtildi.
 


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