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Lionel Messi, servet gibi bir rakamı reddetti

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'yle ilgili bugün gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Katalan basını, Barça'nın süperstarının Çin'den gelen yıllık 100 milyon euro'yu reddettiğini yazdı.

Lionel Messi, servet gibi bir rakamı reddetti
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'yle ilgili bugün Katalan basınından gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

Kulübe yakınlığıyla bilinen El Mundo Deportivo'nun okurlarıyla paylaştığı habere göre Arjantinli yıldız, geçtiğimiz kasım ayında Barça'yla sözleşme yenilemeden önce astronomik bir teklifi reddetti.

Gazete, Çin Süper Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune'un Messi'ye yıllık 100 milyon euro önerdiğini ancak Arjantinlinin bu teklifi geri çevirdiğini yazdı.

Altyapısından yetiştiği Barcelona'yla 2021 yılına kadar kontratı bulunan Messi, bu teklifi kabul etmesi durumunda dünyanın en çok kazanan futbolcusu olacaktı.


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