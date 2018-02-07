Lionel Messi, servet gibi bir rakamı reddetti

Erdinç Şahin

'nın Arjantinli yıldızı'yle ilgili bugün Katalan basınından gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.Kulübe yakınlığıyla bilinen'nun okurlarıyla paylaştığı habere göre Arjantinli yıldız, geçtiğimiz kasım ayında Barça'yla sözleşme yenilemeden önce astronomik bir teklifi reddetti.Gazete,ekiplerinden'un Messi'ye yıllıkönerdiğini ancak Arjantinlinin bu teklifi geri çevirdiğini yazdı.Altyapısından yetiştiği Barcelona'yla 2021 yılına kadar kontratı bulunan Messi, bu teklifi kabul etmesi durumunda dünyanın en çok kazanan futbolcusu olacaktı.