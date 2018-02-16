Liposuction neden yapılır? (Liposuction nedir?)

LIPOSUCTION UYGULAMASI NASIL UYGULANIR?

Senim Tanay

Geneldeönerilen hasta grubunun normal kiloda veya hafif kilolu hasta olduğunu belirten Acıbadem Bursa Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Mahmut Özyılmaz, "Özellikle kadınlarda basen bölgesi, bacak içi, diz içleri, karın bölgesi ve bel bölgesi gibi sporla veremedikleri bölgelerden kurtulmak için liposuction öneriyoruz. Buradan aldığımız yağları da gerek görür isek vücudun başka bölgelerine yüze yağ grefti şeklinde uygulayabiliyoruz. Yani liposuction uygulamasındaki amaç aslında şekli düzeltmektir. Tabii aşırı kilolu hastalarda da volümlü liposuction uygulamaları yapılıyor. Ama bunlar çok nadir ve ameliyatın risklerini arttıran işlemler" dedi.Liposuction uygulamasının bölgeye göre 2-3 saat süren bir işlem olduğunu belirten Dr. Mahmut Özyılmaz,diye konuştu.