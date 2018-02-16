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Liposuction neden yapılır? (Liposuction nedir?)

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Mahmut Özyılmaz liposuction uygulamasının kilo vermek için değil, vücudu şekillendirmek için yapıldığını söyledi

Liposuction neden yapılır? (Liposuction nedir?)
Genelde liposuction önerilen hasta grubunun normal kiloda veya hafif kilolu hasta olduğunu belirten Acıbadem Bursa Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Mahmut Özyılmaz, "Özellikle kadınlarda basen bölgesi, bacak içi, diz içleri, karın bölgesi ve bel bölgesi gibi sporla veremedikleri bölgelerden kurtulmak için liposuction öneriyoruz. Buradan aldığımız yağları da gerek görür isek vücudun başka bölgelerine yüze yağ grefti şeklinde uygulayabiliyoruz. Yani liposuction uygulamasındaki amaç aslında şekli düzeltmektir. Tabii aşırı kilolu hastalarda da volümlü liposuction uygulamaları yapılıyor. Ama bunlar çok nadir ve ameliyatın risklerini arttıran işlemler" dedi.

LIPOSUCTION UYGULAMASI NASIL UYGULANIR?

Liposuction uygulamasının bölgeye göre 2-3 saat süren bir işlem olduğunu belirten Dr. Mahmut Özyılmaz, "Birkaç liposuction yöntemi var. Bunların hepsinin artıları, eksileri birbirine göre değişiyor. Lazer liposuction, ultra sonik ve klasik yöntemle vakumlu liposuction mevcut. Amaç yağ dokusunu buradan uzaklaştırmak. Hangi yöntemi en iyi şekilde uygulayabiliyorsanız, hastaya hangisi daha uygunsa ona göre tercih yapılabilir. Bir gece hastane yatışı yapılabildiği gibi bazen aynı gece taburcu da edebiliyoruz. Ameliyat sonrası 1-2 hafta bir korse kullanması gerekiyor" diye konuştu.


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