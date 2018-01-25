Lisa Riley gözyaşları içinde itiraf etti: İç çamaşırımın içine sıkıştırıyordum

İÇ ÇAMAŞIRIMIN İÇİNE SIKIŞTIRIYORDUM!

Erdinç Şahin

zayıflama hikayesini gözyaşları içinde anlattı.Komedi oyuncusu olanşişman olmanın komik olmak için gerekli olduğuna kendini inandırdığını ve kontrolsüzce yağlı ve zararlı şeyler yediğini itiraf etti. Yaşından çok daha büyük göründüğünü fark eden 41 yaşındaki yıldızın sağlık sorunları da baş göstermeye başlayınca çareyi diyet ve hareketli yaşama geçmekte buldu.Kilolu haliyle yakaladığı şöhreti kaybetme korkusuna karşın Riley zayıflamak iddiasından vazgeçmedi ve 18 ayda tam 76 kilo vermeyi başardı. Ancak kilo vermek sorunların tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyordu. Kilo vermeden önce obezite teşhisi konulan ünlü yıldızın yüzü de dahil bütün vücudundaki derisi sarktı."Gevşek derinin o kadar kötü boyutlara ulaşacağını tahmin etmemiştim" diyen ünlü aktrist bir dizi estetik operasyon geçirmek zorunda kaldı. Riley, "Kilo vermek kararı verdiğimde, bir saniye bile derimin yaşlı bir insan vücudu gibi görüneceğini düşünmemiştim. Gevşek derinin o kadar kötüye gideceği hiç aklıma gelmedi. Aynada obez Lisa yansımasını görmeye alıştım ama bu sarkık karmaşa yeni bir acı verdi ve yaptığımdan pişman olmaya başlamıştım" diye konuştu.Sarkık vücuduyla nasıl baş etmeye çalıştığını ise Riley şöyle anlattı: "İnsanlar 'Ah, ne kadar kilo verdiğiniz şahane' diyordu. Ancak elbiselerimin altında neler olduğunu bilmiyorlardı. Derideki tüm ciltleri ç çamaşırlarımı sıkıştırıyordum, saklamak çok zordu.""Vücudumda 60'dan fazla çizik ve bir çok yara izi var. Yara izlerim umrumda değil. Onlarla gurur duyuyorum. Onlara göstermekten de mutluluk duyuyorum. Hayatımın hiç bir döneminde bedenimle bu kadar mutlu değildim" dedi.Ünlü yıldız zayıflamak isteyenlere ve cerrahi yardım almak isteyenlere şimdi yol gösteriyor. Zayıflama hikayesi belgesele dönüştürülen ünlü yıldız insanlara cerrahi müdahalenin zorluklarını anlatıyor.